Kocaeli’deki okullarda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

Kocaeli’deki okullarda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar ile kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde, depremlerde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.
Öğrenciler, derslerine başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.