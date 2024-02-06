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Başkan Söğüt’ten Miraç Kandili Mesajı

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Söğüt, “Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız” dedi.

Başkan Söğüt’ten Miraç Kandili Mesajı mask
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Söğüt mesajında, “Üç aylar içerisinde idrak ettiğimiz, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ne ulaşmanın gönül huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

 

MÜCİZEVİ BİR GECEDİR

Başkan Söğüt, “Miraç, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin ihsan ve hikmet yüklü yolculukla Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Cenab-ı Allah'ın huzuruna yükseldiği mucizevî bir gecedir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece vesilesiyle, Sevgili Peygamberimizin (sav) kutlu yolculuğunun anlamını kavramaya, insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalıyız.

 

DEPREMİN ACISINI HALA HİSSEDİYORUZ

Yapacağımız ibadet ve dualarla, yüce dinimizin bizden istediği sevgi ve gönül huzuru ortamının kurulmasına, birlik-beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle 6 Şubat Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Başkan Söğüt, “Bu özel gece, aynı zamanda, Mescid-i Aksa'nın ve ilk kıblemizin bulunduğu topraklar başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında barış ve huzurun egemen olması için dua etme zamanıdır. Maalesef, Filistin topraklarında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylarda, büyük zulümde binlerce çocuk, kadın, genç demeden masumlar yaşamını yitirmektedir. Türkiye olarak Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve destekçisiyiz."

 

HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN

Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşehrilerimizin kandillerini tebrik ediyor, bu güzel ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten

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06 Şub 2024 - 09:53 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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