GTÜ akademisyeninin uluslararası başarısı

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rezan Demir Çakan’ın yürüteceği ve üç yıl sürecek olan projenin öncelikli hedefi, GTÜ'yü sodyum iyon bataryalar başta olmak üzere, batarya araştırmaları alanında Türkiye'de bir cazibe merkezi haline getirmek ve ortaklarının birlikte yürüteceği çalışmalarla Türkiye'deki sodyum bazlı batarya sektörüne dinamizm kazandırarak akademi ve sanayi arasındaki bağları güçlendirmektir.

Bu fon kapsamında GTÜ, CNRS-LRCS, TIA ve HUB'da, üç yıl boyunca, çok sayıda çalıştay, yaz okulu, eğitim programı ve konferans düzenlenecek; Gebze Teknik Üniversitesi ve Türkiye'deki diğer akademik kurumların üyelerinin yanı sıra batarya ekosistemindeki farklı dış paydaşlar da değişim programları aracılığıyla konsorsiyum ortaklarının olanaklarından yararlanabilecektir.

Twinning Aksiyonu, "Widening" ülkelerinde yer alan araştırma kurumlarının bilim ve teknoloji kapasitesinin ve araştırma profilinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş iki Avrupa kurumu ile eşleştirilmesi esasına dayanmaktadır. Sodyum-iyon bataryalar için hem laboratuvar esaslı çalışmalara hem de endüstriyel ölçekte hücre geliştirmeye odaklanan proje, Fransa'dan Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (CNRS-LRCS) ve sodyum-iyon batarya üreticisi (TIA) ile Almanya'dan Humboldt-University Berlin (HUB) konsorsiyum ortaklığından oluşmaktadır.

Kaynak: Bülten