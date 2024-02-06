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Dolar/TL 30,55'in üzerinde yükselişte

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30 üzerinde kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL bu sabah güne 30,56 civarında başladı. TL 2024 başından bugüne dolar karşısında yüzde 3,4 değer kaybetti.

Dolar/TL 30,55'in üzerinde yükselişte mask
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Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürürken piyasalar Merkez Bankası'ndaki (TCMB) başkan değişimi ardından perşembe günü açıklanacak enflasyon raporundaki mesajları bekliyor.

Bugün iç piyasada saat 10.00'da TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, 14.30'da reel efektif kur endeksi ile Hazine'nin iç piyasada Euro cinsi, iki yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 2 kupon ödemeli tahvil ve kira sertifikası doğrudan satışı izlenecek.

Bankacılar TCMB rezervlerinde 2 Şubat haftasında da düşüşün devam ettiğini hesaplıyor. Küresel piyasalarda ise ABD'de faiz indirimine gidileceği beklentilerinin azalması ve Wall Street'teki düşüşler nedeniyle yatırımcılar temkinli.

TL YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 3,4 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL düzenli kayıplarına devam ederek cuma gününü 30,46 civarında tamamlamıştı. Dolar/TL bugün güne 30,5675 seviyesinde başladı.

TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yılbaşından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,4 oldu.

Bankacıların hesaplamalarına göre 2 Şubat haftasında TCMB brüt rezervinin yaklaşık 1,5 milyar dolar azalışla 135,5 milyar dolara gerileyecek. Net rezervin ise geçen hafta yaklaşık 2,5 milyar dolar azalışla 28 milyar dolara, swap hariç net rezervin ise 1 milyar dolar azalışla eksi 44,5 milyar dolara gerileyeceğini gösteriyor.

KARAHAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Hafta sonunda TCMB başkanı olarak atanan Fatih Karahan, ilk açıklamasında, "...güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ettiklerini belirten Karahan enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya "kesinlikle" izin vermeyeceğini söyledi.

Erdoğan geçmişte TCMB başkanlarını faiz artışı kararları nedeniyle görevden aldığı için piyasalar görev değişimini sorguladı ancak bu kısa sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere verilen mesajlar ile birlikte kısa sürede başkanlık değişiminin ekonomi politikalarında anlamlı bir değişim getirmeyeceğini konusunda piyasa hemfikir oldu.

Hatta JPMorgan atamanın "Dezenflasyon ve TL için olumlu" olduğunu ve yeniden şekillenen Para Politikası Kurulu'nun "daha sıkılaştırma yanlısı" olabileceği değerlendirmesini de yaptı.

ENFLASYON RAPORU İZLENECEK

Dün açıklanan enflasyon verileri ve başkanlık değişimi ardından piyasa TCMB'nin perşembe günü yayımlayacağı enflasyon raporunu daha yakından izlemeye başladı. Yatırımcılar yüksek enflasyonun para politikasına yeni bir etki yaratıp yaratmayacağına takip edecek.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekonomi yönetiminin geçici olarak nitelendirdiği etkilerle ocakta aylık yüzde 6,7 ile belirgin bir artış gösterirken piyasa yıllık yüzde 64,86 seviyesindeki enflasyonun yeni faiz artışı ya da faizlerin daha uzun süre yüksek tutulması gibi etki yaratıp yaratmayacağını izleyecek

Geçen hafta yayımlanan TCMB tutanaklarında asgari ücret artışı nedeniyle ocak ayında aylık enflasyon, çekirdek enflasyon ve enflasyonun ana eğiliminde geçici bir yükseliş gerçekleşeceği ifade edilirken, şubat ayında ve sonrasında fiyat artışlarının yavaşlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Karahan'ın göreve gelmesi ardından TCMB zorunlu karşılıkta yeni bir adım da attı. TCMB bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara (ZK) üç ayda bir faiz uygulanacağını açıkladı. TCMB ayrıca KKM'de yurt içi yerleşik gerçek kişilere yönelik süre uzatımı yaptı.

Kaynak: Reuters

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06 Şub 2024 - 10:04 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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