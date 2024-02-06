CHP Kocaeli deprem saatinde anma töreni gerçekleştirdi

6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ilde yıkıma neden olurken, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin 1. yıl dönümünde vefat edenler için deprem saatinde tüm Türkiye’de anma törenleri düzenlendi.

CHP KOCAELİ’DE KAYIPLARI UNUTMADI

CHP Kocaeli İl Başkanlığı da İzmit Sabri Yalım Parkı’nda anma töreni gerçekleştirdi. İl Başkanı Bülent Sarı, il yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Atasoy Bilgin, İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, ilçe yöneticileri ve partililer katıldığı törende deprem saatinde kayıplar saygı duruşu ile anıldı.