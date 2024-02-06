Sağlıkkent Konutları’nda anahtar teslimi yarın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlıkkent Konutları tamamlandı. Kent Konut’un Kartepe’deki projesi Haldız İnşaat tarafından yapıldı. Toplam 36 bin 93 metrekare alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor.

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENECEK

1 Şubat Perşembe günü yapılması planlanan tören Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaşamını kaybeden kayınpederinin cenazesine katılması nedeniyle ertelenmişti. 7 Şubat Çarşamba günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine evlerinin anahtarları verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi