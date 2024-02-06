Başkan Turan'dan Miraç Kandili mesajı

Başkan Turan mesajında, Miracın Peygamberimiz Hz. Muhammed’ in (S.A.V) Allah'ın huzuruna çıkarıldığı ve namaz müjdesi ile yeryüzüne döndürüldüğü gece olduğunu ifade etti.
Miraç Kandilini idrak edecek olmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Başkan Turan, ‘’ İnananlar için ilahi rahmet ve hikmetlerle dolu, merhamet ve dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul edildiği Miraç Kandili’ni idrak ediyoruz. Böyle gün ve gecelerde şahsımız, vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için dua etmek, Allah’a yönelmek, bu geceyi layıkıyla eda etmek gerekiyor. Bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âleminin birliğine, dirliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor, insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.
Başkan Turan, açıklamasında geçen yıl Şubat ayında "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili, 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen depremin yıl dönümü vesilesi ile hayatını kaybeden deprem şehitlerini de rahmetle yad etti. Başkan Turan, Asrın felaketinin yıl dönümünde, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimizi milletimizi tüm afetlerden muhafaza buyursun" dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.