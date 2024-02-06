İşçilerin eylemleri sürüyor: İşçiler açken patronlara huzur yok

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler eyleme başladı. Fabrika sahasında toplanan işçiler, sloganlar atarak toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasına tepki göstermişti.
İŞÇİLER YİNE EYLEMDE
Petrol-İş Gebze şubesinin örgütlü olduğu Portakal Plastik fabrikası işçileri, istedikleri ücret zammının verilmemesi üzerine başlattıkları eylemlerini sürdürüyor. İşçiler gece vardiyasında fabrika sahasında yürüyerek, ‘İşçiler açken patronlara huzur yok’ sloganları attı.
İŞÇİLER AÇKEN PATRONLARA HUZUR YOK
Gece vardiyasında işçiler fabrika içerisinde yürüyüş gerçekleştirirken, konuşma yapan bir işçi, “Arkadaşlar hani diyorlar ya ‘sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır’ onun için diyoruz işçiler açken patronlara huzur yok.” dedi. Sonrasında işçiler, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’, ‘İşçiler açken patronlara huzur yok’ sloganları attılar.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.