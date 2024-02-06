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06 Şub 2024 - 10:36- Siyaset G:

Talus: Yaralarımızı hep birlikte saracağız

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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, ülkemizi yasa boğan, acısı hala çok taze olan 6 Şubat Depremlerinin 1.yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Talus, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

Talus: Yaralarımızı hep birlikte saracağız mask
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TALUS’UN AÇIKLAMASI

“Oradaydık. Yıkılan Her Yuvanın Bacası Tütünceye Kadar Oradayız. 6 Şubat 2023 tarihinde tarifsiz bir afet yaşadık. Bu afet Asrın Felaketi olarak kayıtlarda yerini aldı. Gece 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık depremi oldu. Aynı gün 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan sarsıldı. Depremler tarihine geçen sıklıkta 7,7 ve 7,6 şiddetinde iki deprem 9 saat arayla peş peşe gerçekleşti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ şehirlerimiz, enkaz altında kaldı. Bu büyük depremlerden, 7’si Büyükşehir olmak üzere toplam 11 şehrimizde 15 milyon insanımız etkilendi. Onbinlerce canımızı toprağa verdik. 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. 518 bin konut yıkıldı veya oturulamaz hale geldi.”

ONLARI EN İYİ BİZ ANLARIZ

Cenab-ı Hak kaybettiğimiz canlarımıza rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimize şifa ve metanet versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun. 6 Şubat’ta aziz milletimiz bütün imkânlarıyla bölgedeydi. Gücü yeten herkes akın akın can kurtarmak, bir yaraya merhem olmak için bölgeye akın etti. Kalbimiz halen deprem bölgesinde atıyor. Deprem yaraları sarılıncaya kadar millet ve devlet olarak orada bulunmaya devam edeceğiz. Bu eşsiz dayanışmaya imza atan milletimizden Allah razı olsun. Bütün imkânlarını, 15 milyon insanımızın deprem yaralarını sarmak için seferber eden devletimize zeval gelmesin. Burada Kocaeli olarak da deprem anından itibaren bölgeye hızlıca belediyelerimizle, gönüllü vatandaşlarımızla yardımları ulaştırdık.”

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

“Depremin seneyi devriyesinde binlerce deprem konutunu yaparak, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Yıkılan her yuvanın bacası yeniden tütünceye kadar bu gayretimiz devam edecek. O yuvalardan eksilen kardeşlerimizin acısı bir sızı olarak sonsuza kadar bizimle yaşayacak. Hükümet ve belediyelerimiz öncülüğünde başlayan şehirlerimizin yeniden inşasıyla ilgili girişimleri toplumsal bir seferberliğe dönüştürerek devam ettireceğiz. Bu yenilenmeyi ülkemizin her köşesinde bu şekilde başaracağız. Her birini umutları, hayalleri, sevgileriyle birlikte yitirdiğimiz bütün canlarımıza bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Allah ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun”

Kaynak: HABER MERKEZİ

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06 Şub 2024 - 10:36 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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