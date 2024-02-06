Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 10:46- Gündem G:

Türkiye’nin nüfusu açıklandı, Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi arttı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi artarak 2 milyon 102 bin 907 oldu.

Türkiye’nin nüfusu açıklandı, Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi arttı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

KOCAELİ’NİN NÜFUSU 23 BİN 835 KİŞİ ARTTI

Kocaeli’nin nüfusu ise 2022 yılında 2 milyon 79 bin 72 olarak açıklanırken, 2023 yılında 23 bin 835 kişi arttı. Kocaeli’nin yeni nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu. Gebze 407 bin 436 kişi ile nüfusu en kalabalık ilçe olurken, 378 bin 656 kişi ise İzmit ikinci sırada, 227 bin 892 kişi ile Darıca üçüncü sırada yer aldı.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI

TOPLAM

TOPLAM

ERKEK

KADIN

BAŞİSKELE

121.278

61.667

59.611

ÇAYIROVA

153.301

77.873

75.428

DARICA

227.892

115.093

112.799

DERİNCE

146.409

73.312

73.097

DİLOVASI

54.391

28.080

26.311

GEBZE

407.436

206.542

200.894

GÖLCÜK

177.441

89.360

88.081

İZMİT

378.656

186.770

191.886

KANDIRA

53.845

29.905

23.940

KARAMÜRSEL

59.952

30.057

29.895

KARTEPE

142.175

72.379

69.796

KÖRFEZ

180.131

90.253

89.878

KOCAELİ TOPLAM

2.102.907

1.061.291

1.041.616

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Gebze, Türkiye, Körfez, Kocaeli, ilçe, yeni, Gölcük, artış, İzmit, Kartepe, Derince, Başiskele

06 Şub 2024 - 10:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.377.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Dobra - Her sene 1 milyon civarı artan nüfus bu defa 92.824 kiş artmış,valla komedya.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:11

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şengül Yoldaş, Atatürk Mahallesi’ne muhtar adayı oldu mask
Şengül Yoldaş, Atatürk Mahallesi’ne muhtar adayı oldu
Başkan Bıyık’tan ‘ahde vefa’ ziyaretleri mask
Başkan Bıyık’tan ‘ahde vefa’ ziyaretleri
Başkan Sezer: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun” mask
Başkan Sezer: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun”
İzmit Belediyesinde imar süreci dijitalleşti mask
İzmit Belediyesinde imar süreci dijitalleşti
Başkan Turan'dan Miraç Kandili mesajı mask
Başkan Turan'dan Miraç Kandili mesajı
GTÜ akademisyeninin uluslararası başarısı mask
GTÜ akademisyeninin uluslararası başarısı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL