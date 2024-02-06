Türkiye’nin nüfusu açıklandı, Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

KOCAELİ’NİN NÜFUSU 23 BİN 835 KİŞİ ARTTI

Kocaeli’nin nüfusu ise 2022 yılında 2 milyon 79 bin 72 olarak açıklanırken, 2023 yılında 23 bin 835 kişi arttı. Kocaeli’nin yeni nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu. Gebze 407 bin 436 kişi ile nüfusu en kalabalık ilçe olurken, 378 bin 656 kişi ise İzmit ikinci sırada, 227 bin 892 kişi ile Darıca üçüncü sırada yer aldı.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri

İLÇE ADI TOPLAM TOPLAM ERKEK KADIN BAŞİSKELE 121.278 61.667 59.611 ÇAYIROVA 153.301 77.873 75.428 DARICA 227.892 115.093 112.799 DERİNCE 146.409 73.312 73.097 DİLOVASI 54.391 28.080 26.311 GEBZE 407.436 206.542 200.894 GÖLCÜK 177.441 89.360 88.081 İZMİT 378.656 186.770 191.886 KANDIRA 53.845 29.905 23.940 KARAMÜRSEL 59.952 30.057 29.895 KARTEPE 142.175 72.379 69.796 KÖRFEZ 180.131 90.253 89.878 KOCAELİ TOPLAM 2.102.907 1.061.291 1.041.616

Kaynak: Haber Merkezi