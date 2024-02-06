Türkiye’nin nüfusu açıklandı, Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.
KOCAELİ’NİN NÜFUSU 23 BİN 835 KİŞİ ARTTI
Kocaeli’nin nüfusu ise 2022 yılında 2 milyon 79 bin 72 olarak açıklanırken, 2023 yılında 23 bin 835 kişi arttı. Kocaeli’nin yeni nüfusu 2 milyon 102 bin 907 oldu. Gebze 407 bin 436 kişi ile nüfusu en kalabalık ilçe olurken, 378 bin 656 kişi ise İzmit ikinci sırada, 227 bin 892 kişi ile Darıca üçüncü sırada yer aldı.
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İlçelere göre 2023 Nüfus Bilgileri
İLÇE ADI
TOPLAM
TOPLAM
ERKEK
KADIN
121.278
61.667
59.611
ÇAYIROVA
153.301
77.873
75.428
DARICA
227.892
115.093
112.799
146.409
73.312
73.097
DİLOVASI
54.391
28.080
26.311
GEBZE
407.436
206.542
200.894
177.441
89.360
88.081
İZMİT
378.656
186.770
191.886
KANDIRA
53.845
29.905
23.940
KARAMÜRSEL
59.952
30.057
29.895
142.175
72.379
69.796
180.131
90.253
89.878
KOCAELİ TOPLAM
2.102.907
1.061.291
1.041.616
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dobra - Her sene 1 milyon civarı artan nüfus bu defa 92.824 kiş artmış,valla komedya.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.