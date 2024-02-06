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06 Şub 2024 - 11:03- Spor G:

Tanque ile yollar ayrılıyor

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Kocaelispor’un golcüsü Douglas Tanque için Japonya Ligi’nden teklif geldi. Brezilyalı golcü sözleşmesindeki fesih maddesini kullanarak Kocaelispor’dan ayrılacak

Gökhan Beşiktaş
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SHİZUOKA SHİMİZU’YA TRANSFER OLDU

Yeşil siyahlılarda geriye kalan haftalarda en fazla gol atan isim olan Tanque ile yollar ayrıldı. Japon Ligi ekiplerinden Shizuoka Shimizu’nun teklifini kabul eden Tanque sözleşmesindeki 750 bin Euroluk fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve takımdan ayrılmaya karar verdi. İki kulübün anlaşmasıyla birlikte transfer resmen tamamlanacak ve Tanque Japonya’ya gidecek.

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06 Şub 2024 - 11:03 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(44)
45

Sefer Gölcüklü - Yürüyüşünde hayır yok sahada kabadayı gibi yürüyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:58
44

Erkan - En azından 1milyon euro ayrılma maddesi koysanıza yok nerede basiretli yönetim seneye superlig de bu bütçe ile hiç bir şey olmaz bir şey beklememek lazım asansör takım oluruz..

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 13:11
43

Aa - Yahu gol aatan damlari satiyorsunuz. dinoya da aynisini yaptiniz. kim gol atacak? boyle rezillik yok yaa

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 06 Şubat 13:07
40

Mustafa - Samsun'da oynarkende aynı Japon takımı ile adı anılıyordu ama gitmemişti

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:01
39

Totti - Adam Samsun dan gitti gelenler yerini dolduramadı inşallah Koceli doldurur

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:59
37

Paşalı - Ya adama sallayanlar şimdi niye gitti diyor

Nasıl bir taraftarlık bu adamın vücut dili zaten bozuk belliydi bişey olduğu umarım daha yırtıcı bir forvet buluruz onunda yolu açık olsun biz yine süperlige yürüyeceğiz

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 12:46
36

Bekir - Geçtiğimiz yıllarda dinoyu yolladı ikinci yarı gol atamadık gene saçma sapan bi adam getircekler ve düşüş başlıcak bikere bi adamın gelmesi hazırlanması 3,4 hafta sürücek dinoda aynı fesih olmuştu şimdi gene aynı beceriksiz bi yönetim kocaelinde

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:38
35

Selahattin Büyük. - Gerçekten KOCAELISPOR taraftarı için ŞOK haber, Allah aşkına böyle anlaşmamı olur, 750.000 Euro neki, siz böyle bir golcüyle bu anlaşmayı yapıyorsunuz, çok büyük yanlış yapmılsınuz, bunun telafisini inşallah yapabilirsiniz, herşeyde bir hayır vardır diyelim, fazla abartmadan takıma umutsuzluk aşılamıyalım sakin olalım, yönetim inşallah tedbirini alır daha iyi bir golcü belki daha hızlı, daha çabuk top sürebilen daha hareketli rakip defansı yoran bir forvet gelirse çok daha iyiside olabilir, işin kötüsü transferin son günlerinde bu ayrılış bizim için dejavantaj, yinede umudumuzu korumalıyız, Allah yardımcımız olsun.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:36
34

Gizli - Gitsin Bence Güle Güle Kocaelispor'u Forması Hiç Kimse Yüklü Taşıyamaz Gitsin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:33
33

Osmalı Tokadı - Aşağıda yorum yazan futbol cahilleri tangue buraya gelirken sözleşmeye bu maddeyi zaten koydurmuş yani diyorki ben kocaelispor hodrimeydan tanımam kim fazla para verirse oraya giderim niye yönetime kızıyonuz niye tangueye kötü oynadığı zaman küfür etmediniz yerli futbolcu olsa sayarsınız demi ohhh ohhhh olsun sizin gibi futbol cahillerine ohhhhhhh

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 12:33
32

Uğur - bırakmayın ara dönemde kaliteli adam nerden bulacağız? daha 8 numara bulamadık şimdi bir de golcü çıktı eksik.

tank giderse kaliteli adam alamayacağız ve playofftan da çıkamayız yazın bir yere.

az maç kalmışken bu nasıl iş

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:27
31

Körfez - Gitmesi iyi olur bence de seydayev bende bundan daha iyi kakao da fena değil bence

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:26
29

Korfezli Savaşçı - Haydi lawal kouake gosterin kendinizi

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:19
28

Derdo - Ne olur birisi çıkısın Şaka olduğunu söylesin,Şampiyonluğa oynarken nasıl böyle bir şey olabilir,inanılır gibi değil.Eğer gerçekten doğru ise konbinemi iptal edip paramı geri isteyeceğim yönetimden...

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 06 Şubat 12:19
27

Krkbir - Yönetimin suçu yok. Kimseyi zorla tutamazsınız, Adam tazminatını ödeyip gitmis. Keşke daha önce gitseydi de transfer için zaman kalsaydı. Takımda arkası dönük oynayacak forvet yok, mecbur alacagiz ama devre arası bu paraya bulabilirmiyiz pek emin değilim.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:18
26

Krfz_shark - Genç ve yırtıcı forvetimiz Afrika’dan gelen lawal...ben bunu espiri olsun diye yazmıyorum gitsin maliyeti vs bize ilerde bela olacaksa, seydayev, lawal ve koukau bize yeter, bence topu sureklı kanatlara taşımak yerine göbekten dikine paslarla oynamak ve ya kontra futbolu oynamak dikkate ederseniz deplasmanlarda kanat oyuncularımız ön plana çıkıyor yeter ki oyun tarzı iyi belirlensin yeter, örnek gol Altay maçı 2. Gol bekle hızlı çık olay bu...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:17
24

Olur Mu Böyle Hasan - Gitsin olurda ,yerine birini bulmadan nasıl olacak,dino örneği var önümüzde ,gidip alman kazma gibi bulurlarsa yandık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:10
23

Özgür - İlk defa üzülmedim güle güle gitsin kokoa başından beri daha iyi forvet diyorum alın size olan var olmayan var

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:09
22

Mehmet - Tanque’nin 2.yarıdaki maçlarda pek bir katma değeri olmadı. Gitmesine üzülecek değiliz bize karakterli futbolcu lazım. Yerine alternatif olabilecekler takımda mevcut. Üzülmeye sıkılmaya gerek yok.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:05
21

Müdür - Bu durumun birden ortaya çıkması çok ilginç oldu.. Son haftalarda sürekli yerlerde olmasından hiç şüphelenmemiştik oysa.. Sözleşmesine böyle bir madde koyduruyorsa bir futbolcu 2 kere düşünmek lazım.. Dino olayından hiç ders almadığımızın bir göstergesi bir durum.. Takım tam play-off a tutunmuşken bu ayrılığın psikolojik bir baskısı mutlaka olacaktır. Kaukao, Sheydayev ile bu boşluğu belki tolere edebiliriz ama mutlak Tanque ayarında kaliteli bir golcü bulmamız lazım..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:03
19

Kemal - geçen sene forfetsiz, şampiyon olduk,, bu sene de oluruz,, belki takım daha rahat oynar,,,yolu açık olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:58
18

Alp - Geçmiş olsun. Hep aynı senaryo kğme süştüğümüz sene de dınoyu satmışlardı

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:56
17

Paşalı - Son haftalarda aklı

Burda olmadığı belliydi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:56
15

Körfezli - Verdiği emeklerine teşekkür ederiz AMA çok hantaldı bence iyi oldu ramil coacu çift forvet daha iyi olur seneye elimizde patlardı yaklaşık 25 milyon TL iyi para

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:52
13

Aykut - Şakamı bu yahu o zaman yandık desene süperlig bize hikaye

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 06 Şubat 11:39
12

Cantuğrul - Hayda nereden çıktı şimdi bu 2 sezon önce Dino gitti küme düştük bu sezon da tangue gidiyor inşallah şampiyonluk da gitmez

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 11:38
42

Tatarkoylu - @Cantuğrul 12 nolu yoruma cevabı: Bence cok hayirli olmus bi kisi eksik oynamaktan kurtulduk boyle forvet dusman basina takimda en begenmedigim adamdı en ufak seyde yere yatip hakeme bakmak nedir on metre kosunca fili disari çıkıyordu en hayirlisi olmus daha karli kurtulamazdik

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:06
41

Basiskele41 - @Cantuğrul 12 nolu yoruma cevabı: Tam tersi Şampiyonlugun ayak sesleri ikinci yarı takımın hızını kesiyordu

Her şerde bir hayır vardır

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:05
25

. - @Cantuğrul 12 nolu yoruma cevabı: Şampiyon belli senin nasıl bir hayal gücün var?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:14
11

Körfezli - İkinci dino vakası

Hatırlayın 2 yıl önce bu ligde şampiyonluk parolası ile yola çıktık

Aynı hareketi dino yaptı yönetim seyretti

Düzgün bir forvet alamadık Samet Ali bey yeter dediler ve küme düştük göz göre göre

Şimdi tek fark küme düşmemiz imkansız duruyor

Ama Türkiye ye rezil olmak bu kadar basit işte

Adam süper bir forvet olmayabilir ama takımın direk forveti ve takım buldum gidiyorum diyor ve sen buna engel olamıyorsun

Sebep dino da olduğu gibi ayrılma maddesi

Kakao bu işi götürür buna şüphem yok

En azından daha hızlı ve hırslı

Tanke nin 3-4 haftadır kafa olarak burda olmadığı çok belli idi.

Bu hata yine yönetime yazar

Yönetim en azından para kazandık sezon sonu boş kalıyordu diyerek kendini kandırır

O para ile 2 tane 3.lig kapasitesinde topçu alır.

Kalanı da vinsan da çalışan futbolculara dağıtır olur biter

Saygılarımla

Yanıtla . 9Beğen . 3Beğenme 06 Şubat 11:38
30

Krkbir - @Körfezli 11 nolu yoruma cevabı: Kakao sırtı dönük oynayamaz, topu önüne isteyen bir tip. Eyüp maçında gördük tek bir topu indiremedi. Alıp götürecek güçlü biri şart şimdi. Yada çabuk dikine oynayacağız ama bunu da hiç yapamadık bu zamana kadar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:25
10

Krfz_shark - Haydaaaaa yerine golcü buldunuz o zaman? Ya kimi alacaksınız 1 milyon eurodan aşağı ücrete top oynayan iyi golcü mü var? işin içinde başka şeyler var ama hayırlısı diyelim. İşin şu kısmı da var son maçlarda çok ağır kaldığı ortada itekaka gol atıyoruz bize komplike hızlı ve bitirici adam lazım eski Bursalı Sercan gibi...

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 06 Şubat 11:32
09

Öz Körfezli̇ A.y - En basit topla buluştuğunda hemen kendini yere atıyor.Gitmesi daha iyi olur.

Yanıtla . 15Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:31
07

Kocaelizmit - Darlanmaya gerek yok, kimsenin arkasından ağlamaya da gerek yok, hemen akılcı bir çözüm bulunup yola devam...

Yanıtla . 23Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:22
06

İzmitli - Çokta üzülmeye gerek yok, başka golcü buluruz, elimizde şeydayev var o oynar.

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:21
05

Bekirdere - Dino nün hikayesi yazılacak ..ligin yarısında şaka gibi

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:20
03

Körfezli - Hiçkimse kocaeli spordan büyük değil gidiyorsa uğurlar olsun

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:18
02

Yenimahalleli - hayırlısı olsun son vuruşları iyidi ama ağır forvet şimdi kuako için büyük fırsat hadi oğlum göster kendini aman beyyy kako kako

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 11:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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