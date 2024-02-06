Tanque ile yollar ayrılıyor

Körfezli - İkinci dino vakası

Hatırlayın 2 yıl önce bu ligde şampiyonluk parolası ile yola çıktık

Aynı hareketi dino yaptı yönetim seyretti

Düzgün bir forvet alamadık Samet Ali bey yeter dediler ve küme düştük göz göre göre

Şimdi tek fark küme düşmemiz imkansız duruyor

Ama Türkiye ye rezil olmak bu kadar basit işte

Adam süper bir forvet olmayabilir ama takımın direk forveti ve takım buldum gidiyorum diyor ve sen buna engel olamıyorsun

Sebep dino da olduğu gibi ayrılma maddesi

Kakao bu işi götürür buna şüphem yok

En azından daha hızlı ve hırslı

Tanke nin 3-4 haftadır kafa olarak burda olmadığı çok belli idi.

Bu hata yine yönetime yazar

Yönetim en azından para kazandık sezon sonu boş kalıyordu diyerek kendini kandırır

O para ile 2 tane 3.lig kapasitesinde topçu alır.

Kalanı da vinsan da çalışan futbolculara dağıtır olur biter

Saygılarımla