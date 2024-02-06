Tanque ile yollar ayrılıyor

SHİZUOKA SHİMİZU’YA TRANSFER OLDU
Yeşil siyahlılarda geriye kalan haftalarda en fazla gol atan isim olan Tanque ile yollar ayrıldı. Japon Ligi ekiplerinden Shizuoka Shimizu’nun teklifini kabul eden Tanque sözleşmesindeki 750 bin Euroluk fesih bedelini ödemeyi kabul etti ve takımdan ayrılmaya karar verdi. İki kulübün anlaşmasıyla birlikte transfer resmen tamamlanacak ve Tanque Japonya’ya gidecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(44 )
Yorgun - Kau kau ya fırsat verilmeli.
Sefer Gölcüklü - Yürüyüşünde hayır yok sahada kabadayı gibi yürüyor
Erkan - En azından 1milyon euro ayrılma maddesi koysanıza yok nerede basiretli yönetim seneye superlig de bu bütçe ile hiç bir şey olmaz bir şey beklememek lazım asansör takım oluruz..
Aa - Yahu gol aatan damlari satiyorsunuz. dinoya da aynisini yaptiniz. kim gol atacak? boyle rezillik yok yaa
Mustafa - Samsun'da oynarkende aynı Japon takımı ile adı anılıyordu ama gitmemişti
Totti - Adam Samsun dan gitti gelenler yerini dolduramadı inşallah Koceli doldurur
Çukurbağlı - Nasıl bir yönetim.
Aferin size.
Paşalı - Ya adama sallayanlar şimdi niye gitti diyor
Nasıl bir taraftarlık bu adamın vücut dili zaten bozuk belliydi bişey olduğu umarım daha yırtıcı bir forvet buluruz onunda yolu açık olsun biz yine süperlige yürüyeceğiz
Bekir - Geçtiğimiz yıllarda dinoyu yolladı ikinci yarı gol atamadık gene saçma sapan bi adam getircekler ve düşüş başlıcak bikere bi adamın gelmesi hazırlanması 3,4 hafta sürücek dinoda aynı fesih olmuştu şimdi gene aynı beceriksiz bi yönetim kocaelinde
Selahattin Büyük. - Gerçekten KOCAELISPOR taraftarı için ŞOK haber, Allah aşkına böyle anlaşmamı olur, 750.000 Euro neki, siz böyle bir golcüyle bu anlaşmayı yapıyorsunuz, çok büyük yanlış yapmılsınuz, bunun telafisini inşallah yapabilirsiniz, herşeyde bir hayır vardır diyelim, fazla abartmadan takıma umutsuzluk aşılamıyalım sakin olalım, yönetim inşallah tedbirini alır daha iyi bir golcü belki daha hızlı, daha çabuk top sürebilen daha hareketli rakip defansı yoran bir forvet gelirse çok daha iyiside olabilir, işin kötüsü transferin son günlerinde bu ayrılış bizim için dejavantaj, yinede umudumuzu korumalıyız, Allah yardımcımız olsun.
Gizli - Gitsin Bence Güle Güle Kocaelispor'u Forması Hiç Kimse Yüklü Taşıyamaz Gitsin
Osmalı Tokadı - Aşağıda yorum yazan futbol cahilleri tangue buraya gelirken sözleşmeye bu maddeyi zaten koydurmuş yani diyorki ben kocaelispor hodrimeydan tanımam kim fazla para verirse oraya giderim niye yönetime kızıyonuz niye tangueye kötü oynadığı zaman küfür etmediniz yerli futbolcu olsa sayarsınız demi ohhh ohhhh olsun sizin gibi futbol cahillerine ohhhhhhh
Uğur - bırakmayın ara dönemde kaliteli adam nerden bulacağız? daha 8 numara bulamadık şimdi bir de golcü çıktı eksik.
tank giderse kaliteli adam alamayacağız ve playofftan da çıkamayız yazın bir yere.
az maç kalmışken bu nasıl iş
Körfez - Gitmesi iyi olur bence de seydayev bende bundan daha iyi kakao da fena değil bence
Korfezli Savaşçı - Haydi lawal kouake gosterin kendinizi
Derdo - Ne olur birisi çıkısın Şaka olduğunu söylesin,Şampiyonluğa oynarken nasıl böyle bir şey olabilir,inanılır gibi değil.Eğer gerçekten doğru ise konbinemi iptal edip paramı geri isteyeceğim yönetimden...
Krkbir - Yönetimin suçu yok. Kimseyi zorla tutamazsınız, Adam tazminatını ödeyip gitmis. Keşke daha önce gitseydi de transfer için zaman kalsaydı. Takımda arkası dönük oynayacak forvet yok, mecbur alacagiz ama devre arası bu paraya bulabilirmiyiz pek emin değilim.
Krfz_shark - Genç ve yırtıcı forvetimiz Afrika’dan gelen lawal...ben bunu espiri olsun diye yazmıyorum gitsin maliyeti vs bize ilerde bela olacaksa, seydayev, lawal ve koukau bize yeter, bence topu sureklı kanatlara taşımak yerine göbekten dikine paslarla oynamak ve ya kontra futbolu oynamak dikkate ederseniz deplasmanlarda kanat oyuncularımız ön plana çıkıyor yeter ki oyun tarzı iyi belirlensin yeter, örnek gol Altay maçı 2. Gol bekle hızlı çık olay bu...
Olur Mu Böyle Hasan - Gitsin olurda ,yerine birini bulmadan nasıl olacak,dino örneği var önümüzde ,gidip alman kazma gibi bulurlarsa yandık
Özgür - İlk defa üzülmedim güle güle gitsin kokoa başından beri daha iyi forvet diyorum alın size olan var olmayan var
Mehmet - Tanque’nin 2.yarıdaki maçlarda pek bir katma değeri olmadı. Gitmesine üzülecek değiliz bize karakterli futbolcu lazım. Yerine alternatif olabilecekler takımda mevcut. Üzülmeye sıkılmaya gerek yok.
Müdür - Bu durumun birden ortaya çıkması çok ilginç oldu.. Son haftalarda sürekli yerlerde olmasından hiç şüphelenmemiştik oysa.. Sözleşmesine böyle bir madde koyduruyorsa bir futbolcu 2 kere düşünmek lazım.. Dino olayından hiç ders almadığımızın bir göstergesi bir durum.. Takım tam play-off a tutunmuşken bu ayrılığın psikolojik bir baskısı mutlaka olacaktır. Kaukao, Sheydayev ile bu boşluğu belki tolere edebiliriz ama mutlak Tanque ayarında kaliteli bir golcü bulmamız lazım..
Atakan - Uyar sıkıntı yok kakao var
Kemal - geçen sene forfetsiz, şampiyon olduk,, bu sene de oluruz,, belki takım daha rahat oynar,,,yolu açık olsun
Alp - Geçmiş olsun. Hep aynı senaryo kğme süştüğümüz sene de dınoyu satmışlardı
Paşalı - Son haftalarda aklı
Burda olmadığı belliydi
Şakir - Şampiyonluk yalan oldu
Körfezli - Verdiği emeklerine teşekkür ederiz AMA çok hantaldı bence iyi oldu ramil coacu çift forvet daha iyi olur seneye elimizde patlardı yaklaşık 25 milyon TL iyi para
Basiskele41 - Şaka gibisiniz
Aykut - Şakamı bu yahu o zaman yandık desene süperlig bize hikaye
Cantuğrul - Hayda nereden çıktı şimdi bu 2 sezon önce Dino gitti küme düştük bu sezon da tangue gidiyor inşallah şampiyonluk da gitmez
Tatarkoylu - Bence cok hayirli olmus bi kisi eksik oynamaktan kurtulduk boyle forvet dusman basina takimda en begenmedigim adamdı en ufak seyde yere yatip hakeme bakmak nedir on metre kosunca fili disari çıkıyordu en hayirlisi olmus daha karli kurtulamazdik
Basiskele41 - Tam tersi Şampiyonlugun ayak sesleri ikinci yarı takımın hızını kesiyordu
Her şerde bir hayır vardır
. - Şampiyon belli senin nasıl bir hayal gücün var?
Körfezli - İkinci dino vakası
Hatırlayın 2 yıl önce bu ligde şampiyonluk parolası ile yola çıktık
Aynı hareketi dino yaptı yönetim seyretti
Düzgün bir forvet alamadık Samet Ali bey yeter dediler ve küme düştük göz göre göre
Şimdi tek fark küme düşmemiz imkansız duruyor
Ama Türkiye ye rezil olmak bu kadar basit işte
Adam süper bir forvet olmayabilir ama takımın direk forveti ve takım buldum gidiyorum diyor ve sen buna engel olamıyorsun
Sebep dino da olduğu gibi ayrılma maddesi
Kakao bu işi götürür buna şüphem yok
En azından daha hızlı ve hırslı
Tanke nin 3-4 haftadır kafa olarak burda olmadığı çok belli idi.
Bu hata yine yönetime yazar
Yönetim en azından para kazandık sezon sonu boş kalıyordu diyerek kendini kandırır
O para ile 2 tane 3.lig kapasitesinde topçu alır.
Kalanı da vinsan da çalışan futbolculara dağıtır olur biter
Saygılarımla
Krkbir - Kakao sırtı dönük oynayamaz, topu önüne isteyen bir tip. Eyüp maçında gördük tek bir topu indiremedi. Alıp götürecek güçlü biri şart şimdi. Yada çabuk dikine oynayacağız ama bunu da hiç yapamadık bu zamana kadar.
Krfz_shark - Haydaaaaa yerine golcü buldunuz o zaman? Ya kimi alacaksınız 1 milyon eurodan aşağı ücrete top oynayan iyi golcü mü var? işin içinde başka şeyler var ama hayırlısı diyelim. İşin şu kısmı da var son maçlarda çok ağır kaldığı ortada itekaka gol atıyoruz bize komplike hızlı ve bitirici adam lazım eski Bursalı Sercan gibi...
Öz Körfezli̇ A.y - En basit topla buluştuğunda hemen kendini yere atıyor.Gitmesi daha iyi olur.
KS321 - Olmadi bu Philpe Keny ilacimiz olabilir..
Kocaelizmit - Darlanmaya gerek yok, kimsenin arkasından ağlamaya da gerek yok, hemen akılcı bir çözüm bulunup yola devam...
İzmitli - Çokta üzülmeye gerek yok, başka golcü buluruz, elimizde şeydayev var o oynar.
Bekirdere - Dino nün hikayesi yazılacak ..ligin yarısında şaka gibi
Ks - Çok şükür
Körfezli - Hiçkimse kocaeli spordan büyük değil gidiyorsa uğurlar olsun
Yenimahalleli - hayırlısı olsun son vuruşları iyidi ama ağır forvet şimdi kuako için büyük fırsat hadi oğlum göster kendini aman beyyy kako kako
Ümit Yazıcıoğlu - Şaka mı?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.