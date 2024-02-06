Kartepe 'Türkiye'nin en iyi 10 kayak merkezi' arasında gösterildi

Seyahat ve kültür dergisi Skyroad dergisi okuyucuları tarafından belirlenen Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri sıralamasında Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi 6. sırada yer aldı.
Türkçe ve İngilizce olarak aylık yayınlanan seyahat ve kültür dergisi Skyroad, kış aylarında evde sıcak çay mı yoksa pistte kayak mı? Konu başlığı ile Ülkemizin dört yanında bulunan kayak merkezileri değerlendirilerek ilk 10 kayak merkezinin seçimi yapıldı.
Seyahat dergisine göre Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi bölgenin gelişmiş turizm imkanlarına sahip, kış sporları için farklı alternatifler sunan ve birbirinden güzel manzarasıyla ziyaretçilere unutamayacakları bir deneyim yaşatan, kayak sporunu bir arada sunan kış turizmin en güzel örneklerinden birisi olduğu vurgulandı.
Ülkenin en iyi kayak merkezleri sıralamasında ilk 10’a giren yerler şu şekilde oluştu; Kayseri Erciyes Kayak Merkezi, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi, Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi, Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi, Isparta Davraz Kayak Merkezi, Antalya Saklıkent Kayak Merkezi ve Murat Dağı Termal Kayak Merkezi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.