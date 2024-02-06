Büyükakın: “Gençler, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Mekan Bizim” projesi kapsamında Başiskele’de gençlerle bir araya geldi. Havaların soğukluğuna karşın, ateşin başında sımsıcak anların yaşandığı buluşmaya AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan eşlik etti. Gençlerle yakından ilgilenen ve günün anısına fotoğraflar çektiren Başkan Büyükakın, birliktelik sonrası yaptığı açıklamada, “ Türkiye, günümüzde tarihi bir dönemece adım atıyor. Bu yüzyıl, milletimizin birçok zorluğun üstesinden gelerek, yenilikçi gençliğini daha da öne çıkaran bir yüzyıl olacak. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ DÜNYAYA TANITACAK”

“Türkiye'nin yüzyılı, gençlik üzerinden şekillenecek” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Gençler, teknolojiye hükmetme potansiyeli, yaratıcı düşünce yapısı ve kültürel çeşitliliğin birleştirici gücü ile öne çıktığını görüyoruz. Ülkemizin geleceği, gençlerin vizyonu ve liderlik becerileri üzerinden inşa edileceğini de çok iyi biliyoruz. Biz son dönemde bilimde ve teknoloji de atılımları yakından biliyoruz. Teknoloji, Türkiye'nin yüzyılında itici güç olacak. Gençlerimiz, teknolojik gelişmelerin liderliğini de üstlenecek. Dijital dönüşümü şekillendirecek olan gençlerimiz ülkemizi küresel arenada rekabetine çok büyük katkı sunacak. Türkiye'nin yüzyılı, kültürel zenginlikleri ön plana çıkaracak. Gençlerimiz, kültürler arası işbirliği, sanat ve spor gibi alanlarda birbirlerine daha da yaklaşacak. Gençlerimiz, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtacak” ifadelerini sarf etti.

“GENÇLİK ÜZERİNDEN ŞEKİLLENEN BİR DÖNEM OLACAK”

Gençlerle sohbetinde yerel hizmetlerden küresel sorunlara çözüm üretme, uluslararası platformlarda ki gelişmelere kadar Türkiye'nin dünya sahnesindeki rolüne dönük fikirlerini alan Başkan Büyükakın, “Muhakkak ki Türkiye'nin yüzyılı, gençlik üzerinden şekillenen bir dönem olacak. Bu gençlik, vizyoner, bilgili, çevreye duyarlı ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bireylerden oluşacak. Türkiye'nin yüzyılına damgasını vuracak olan gençliğin geleceğe dair güçlü bir irade koyduğunu görmek de beni son derece mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“ YENİ NESİL, TÜRKİYE'NİN YÜZYILI İÇİN HAZIR”

Kentin yönetiminde ortak akla çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, Türkiye'nin yüzyılına adım adım ilerlediklerini ifade ederek şunları kaydetti: “Gençlerimiz, teknoloji ve inovasyonla birleşerek ülkemizin geleceğine yön veriyor. Yeni nesil, Türkiye'nin yüzyılı için hazır. Teknoloji, inovasyon ve enerjisiyle gençlerimiz, geleceği şimdiden şekillendirdiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Bülten