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06 Şub 2024 - 11:24- Gündem G:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komiteleri KOTO’ da buluştu

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Kocaeli’de faaliyet gösteren odaların tarım, hayvancılık, fırın, pastane ve market sektörlerini kapsayan komitelerin istişare toplantıları ikinci kez gerçekleşti. KOTO ev sahipliğindeki toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komiteleri KOTO’ da buluştu mask
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TOBB’a bağlı ilimizde faaliyet gösteren odaların; tarım, hayvancılık, fırın, pastane ve market sektörlerini kapsayan komiteleri ortak istişare toplantıları düzenleme kararı almış, bu toplantılardan ilki geçtiğimiz ay Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirmişti. İlgili sektörlerin ortak sorunlarına, il genelinde ortak çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen eş meslek komite toplantılarının bir yenisi Kocaeli Ticaret Odası 4. Meslek Komitesi (Tarım ve Hayvancılık Grubu) ve 9. Meslek Komitesi (Fırın, Pastane ve Marketler Grubu) ev sahipliğinde geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

 

KOTO 4 VE 9. MESLEK KOMİTELERİNİN EV SAHİPLİĞİNDE…

KOTO 9. Meslek Komitesi Başkanı Baki Kurt’un Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Kaya, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Üyeleri Adnan Sancak, Mustafa Akcan, Ahmet Kul, Fatih Günen, 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Buzacı ve Komite Üyesi Engin Yener ile birlikte ev sahipliği yaptığı istişare toplantısına; Körfez Ticaret Odası 5. Komite Başkanı Fatih Kılıç, 19. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Ekrem Korucuoğlu, 5. Komite Başkan Yardımcısı Büşra Çakır, Komite Üyeleri Alpaslan Yayla, Celil Mızrak, Gebze Ticaret Odası 14. Meslek Komitesi Başkanı Kerem Genç, 34. Meslek Komitesi Başkanı Orhan Şen, Meclis Üyeleri Yusuf Ekinci, Zafer Koçak, Cemal Yorulmaz, Yusuf Öğüt, Komite Üyesi İdris Güngör katıldı.

KUŞKAN: ORTAK SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ VE SEKTÖRLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELER GELİŞTİRMEK İÇİN

Toplantı, Oda tanıtımı ile başladı. KOTO’nun fiziki imkânları ve hizmet birimleri ile ilgili yapılan sunumun ardından toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Can Kuşkan, “İlimizde faaliyet gösteren Odaların tarım, hayvancılık ve gıda komiteleri olarak, ikinci toplantımızı KOTO ev sahipliğinde gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Sektörlerimizi ilgilendiren ortak sorunlara, ortak bir yol haritası geliştirmek ve akabinde ortak hareket etmek üzere başlattığımız bu toplantılar, önem arz ediyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi bir ve beraber hareket edersek, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu sebeple toplantılarımızın devamlılığını, ortak sorunlarımızın çözümü ve sektörlerimizin önünü açacak projeler geliştirme anlamında çok kıymetli buluyor, katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

TKDK DESTEKLERİ HAKKINDA DETAYLI SUNUM

Toplantının ikinci bölümünde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) destekleri hakkında sunum gerçekleştirildi. TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç ve Bursa İl Koordinatörlüğü’nde görevli Yerinde Kontrol Uzmanı Özlem Torunlar’ın da katıldığı oturumda, TKDK Kocaeli İrtibat Ofisi Uzmanı Erdener Çiğdem; hayvancılık, gıda işleme- paketleme- pazarlama, bitkisel ürün yetiştiriciliği, arıcılık, kırsal turizm, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde sunulan destekler ve başvuru şartları hakkında kapsamlı bilgi aktardı.

TKDK’YI KOCAELİ’YE KAZANDIRAN KOTO’YA TEŞEKKÜR

Toplantıya katılan konuk komite üyeleri soru-cevap bölümünde görüş ve önerilerini gündeme getirdi. Sektörlere yönelik destek ve teşviklerin gerekliliğine vurgu yapan katılımcılar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kocaeli İrtibat Ofisi’nin ilimize kazandırılmasını sağlayan Kocaeli Ticaret Odası’na ayrıca teşekkür etti. Toplantı, bir sonraki buluşmanın Gebze Ticaret Odası’nda yapılması kararının alınmasıyla sona erdi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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06 Şub 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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