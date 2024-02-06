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İzmit Belediyesinde imar süreci dijitalleşti

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İzmit Belediyesi, bir hizmetini daha dijitale taşıdı

İzmit Belediyesinde imar süreci dijitalleşti mask
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İzmit Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan imar ve yapı ruhsat sürecini dijitale taşıdı.  Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Otomasyon ekibi ve paydaş firma tarafından geliştirilen sistem hizmete açıldı. Bilgi İşlem Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ortak çalışması olan dijital hizmet ile sanal ve fiziksel hizmet arasında kurulan bağlantıyla birlikte proje mükelleflerinin, yapı denetim kuruluşlarının ve vatandaşların başvuruları ve bilgi edinme süreci hem kolaylaştı hem de hızlandı.

VATANDAŞ BAŞVURU SÜRECİNİ TAKİP EDEBİLİYOR

Sanal ortama taşınan hizmetler sayesinde vatandaşlar istedikleri yer ve zaman da mevcut başvuru sürecini takip edebiliyor, eksik olan evraklarını anında görebiliyor ve ilgili müdürlüğe gelmeden tamamlayabiliyor. Ayrıca müdürlükçe talep edilen durum (imar, zemin vb.) belgelerini sanal ortama taşıdığından gereksiz kağıt kullanımı da asgari düzeye inmiş oluyor.

GEREKSİZ GECİKMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sistem üzerinden yapılan SMS ve elektronik posta bildirimleriyle vatandaşlar kuruma gelmeden sürecin durumunu, kuruma geldikleri taktirde de süreçlerinin en son kimde olduklarını bildiklerinden gereksiz gecikmelerin de önüne geçilmiş olacak. Böylelikle hızlı bir şekilde vatandaşların işi çözülmüş olacak.

UYGULAMALAR REVİZE EDİLECEK

İlerleyen süreçte mevcut sağlanan hizmetlere ek olarak, yine vatandaşın başvuru sürecini ve akabinde de süreç takibini kolaylaştıracak ek hizmetler de devreye alınacak. Vatandaşın belediyeye gelmeden imar durumu, yapı ruhsatı ek, iskan, statik proje, kat irtifakı, yapı aplikasyon projeleri gibi bilgi ve dokümanlara ulaşabilmesini sağlayacak olan E-İskan ve E-Ekspertiz Uygulamaları; önceki başvurularını ve dokümanları incelemek istediğinde sistem üzerinden ulaşabilecekleri Dijital Arşiv Uygulaması gibi uygulamalar dijital dönüşüme revize edilecek.

BELEDİYEYE GELME ZORUNLUĞU EN AZA İNDİRGENECEK

Bu sayede vatandaşlar ruhsat başvurularının ne aşamada olduğunu dijital ortamda görüntüleyebilecek. Uygulama sayesinde, evrak kontrolü ve harç bedeli ödeme gibi sebeplerle belediyenin İmar Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etme zorunluluğu da aza indirgenmiş olacak.

Sürecin işleyişini anlatan video: https://www.youtube.com/watch?v=Wxi_tefcL3k&t=79s

Vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayarak imar ve yapı ruhsat sürecini kolaylıkla takip edebilirler

https://keos.izmit.bel.tr/BELNET/LoginFW/Login.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fkeos.izmit.bel.tr%2Fbelnet%2Fdefault.aspx

Kaynak: BÜLTEN

# ziyaret, hizmet, İzmit

06 Şub 2024 - 11:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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