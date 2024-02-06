Başkan Sezer: “Miraç Kandilimiz mübarek olsun”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yayınladığı Miraç Kandili mesajında, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)’in, Cenab-ı Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce çevresiyle birlikte mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya getirilip, ardından da Sidretü’l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, sadece iman sahiplerince idrak edilebilecek büyük bir mucizedir.
Bizlere, en sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi, bir çıkış yolunun olabileceğini ve Allah’ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren Miraç’tan, beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah’a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle, tüm inananlara verilebilecek olan en kıymetli hediyelerle Peygamber Efendimiz (SAV) dönmüştür. Bizler de, bu hediyelerin şuurunda olarak, müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah’a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili’ni yaşadığımız zor süreçte bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz.
Bugün; 1.yıl dönümü olan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, depremde yaralanan ve bugün hala acı hatıranın izlerini taşıyan vatandaşlarımızı da sağlıklı uzun ömürler, asrın felaketinde yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı ve sabır diliyorum.
Yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslâm âleminin ve hemşehrilerimin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.