Goodyear’da üçüncü görüşme başladı

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
İlk iki görüşmede üretim işçilerini ilgilendiren 23, destek hizmetleri işçilerini ilgilendiren 22 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmede ikinci oturumda yemek ücreti talebi sendikanın isteği doğrultusunda geçti. İşverenin yüzde 70 oranında sosyal haklara zam yapılması talebi sendika tarafından ret edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lastik - hadi hayırlısı bakalım alınmayacak bı taslak degıl ıstedıgımızle masadan kalkıp yanına ıyı bır prım ve banka promosyon anlasması oldu herkez mutlu olur ıscıde ısverende hayırlı bu mubarek gunde bereketı ıle gelır ınsallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.