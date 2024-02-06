Goodyear’da üçüncü görüşme başladı

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

İlk iki görüşmede üretim işçilerini ilgilendiren 23, destek hizmetleri işçilerini ilgilendiren 22 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmede ikinci oturumda yemek ücreti talebi sendikanın isteği doğrultusunda geçti. İşverenin yüzde 70 oranında sosyal haklara zam yapılması talebi sendika tarafından ret edildi.