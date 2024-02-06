Köpekler okula giden çocuğa saldırdı

Kandıra Orhan Mahallesi Ağva İstanbul Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula giden çocuğa köpekler saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hayvanseverler tarafından kaldırımın kenarına dökülen yiyecekleri yiyen köpekler yanlarından geçen çocuğa saldırdı. Üç köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yere düştü. Köpekler yere düşen köpeği ısırdı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
İSU şantiyesinde çalışan personel ve çevrede bulunan vatandaşlar köpeklerin çocuğa saldırdığını görünce yardıma koştu. Ayağa kalkan çocuk korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar köpekleri uzaklaştırarak çocuğu kurtardı. Vatandaşlar çocuğun durumunu kontrol etti. Çocuğun tedavi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Malum - Hayvan severler yine herzmanki gibi sessiz
Gerçekler - Köpek perestler açıklama lütfen. Belediyeler ne bekliyorsunuz.
Kazanma - Bu politika ile bu sefer kazanamayacaksınız.
Kurucesmeli - Köpek seviciler buyurun sahne sizin
Hamzaa. - değerli hayvanseverle diyolar ya onlara taş atmazsan bişey yapmıyolar cocuk sadece yuruyordu...
Emekli - Tedbir alınmadığı sürece ne canlar yanacak acaba hani nerede hayvan barınakları
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.