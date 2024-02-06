Kocaelispor yeni santrafor alacak

LİSTEDE 6 İSİM VAR
Yeşil siyahlılarda Tanque’den boşalan santrafor mevkii için transfer komitesi acil olarak bir araya geldi. Komite Tanque’nin yerine transfer edilmesi istenen isimleri belirledi. Çoğunluğu üst liglerde oynayan oluşan listedeki isimler hakkında son kararı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi verecek. Tanque’nin fesih bedeli olan 750 bin Euro’nun tamamı ise Kocaelispor’un kasasına girecek. Yönetim transferin son günü olan Cuma’ya kadar bu transferi tamamlayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Dobra - İkinci DİNO vakası, Japonya.
Basiskele41 - Sözleşme yaparken bazı maddeler de tarih koyulmassa böyle olur mesela ara transferin başında Sözleşme fes edilebilir denilebilir
Bana sorsanız iyi oldu ikinci devre tanke belkide kafasında gitmek olduğundan pek faydalı olamadı KOCAELİSPOR baki herkes gelip geçici
Harsingen - DANKE SCHÖN tangue aslında senden daha iyisine fırsat verdiğin için
Sc - Kakoumuz var
Turan - kassongo ve kenny olur inşallah
Körfezli Savaşçı - Küçümsemeyin kouakeye lawalı ikiside çaldırır rakibe hem flütü hem kavalı
Gizli - Gitsin Bence Güle Güle
Adalı 54 - Sezon ortasında şampiyonluk iddiası olan takım ucuz santrafor bulamaz hiç bir takım çok yüksek bedel almadan golcüsünü vermez burada suç yönetimde böyle sözleşmemi olur
Özgür - Bu yönetim hiç birsey yapamaz forvet alamaz o kabiliyet yok
Kocaeli Sevdalisi - Bence kauko ve lavalin zamani geldi.bedava para dokmeyin.hoca ver artik ikisinede sansi.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.