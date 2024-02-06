Kocaelispor yeni santrafor alacak

LİSTEDE 6 İSİM VAR

Yeşil siyahlılarda Tanque’den boşalan santrafor mevkii için transfer komitesi acil olarak bir araya geldi. Komite Tanque’nin yerine transfer edilmesi istenen isimleri belirledi. Çoğunluğu üst liglerde oynayan oluşan listedeki isimler hakkında son kararı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi verecek. Tanque’nin fesih bedeli olan 750 bin Euro’nun tamamı ise Kocaelispor’un kasasına girecek. Yönetim transferin son günü olan Cuma’ya kadar bu transferi tamamlayacak.