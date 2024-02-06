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06 Şub 2024 - 12:03- Spor G:

Kocaelispor yeni santrafor alacak

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Kocaelispor Tanque’nin şok ayrılığının ardından Başkan Engin Koyun, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Kösemen’den oluşan transfer komitesi bir araya geldi

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Kocaelispor yeni santrafor alacak mask
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LİSTEDE 6 İSİM VAR

Yeşil siyahlılarda Tanque’den boşalan santrafor mevkii için transfer komitesi acil olarak bir araya geldi. Komite Tanque’nin yerine transfer edilmesi istenen isimleri belirledi. Çoğunluğu üst liglerde oynayan oluşan listedeki isimler hakkında son kararı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi verecek. Tanque’nin fesih bedeli olan 750 bin Euro’nun tamamı ise Kocaelispor’un kasasına girecek. Yönetim transferin son günü olan Cuma’ya kadar bu transferi tamamlayacak.

# VAR, kocaelispor

06 Şub 2024 - 12:03 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(10)
08

Basiskele41 - Sözleşme yaparken bazı maddeler de tarih koyulmassa böyle olur mesela ara transferin başında Sözleşme fes edilebilir denilebilir

Bana sorsanız iyi oldu ikinci devre tanke belkide kafasında gitmek olduğundan pek faydalı olamadı KOCAELİSPOR baki herkes gelip geçici

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:03
07

Harsingen - DANKE SCHÖN tangue aslında senden daha iyisine fırsat verdiğin için

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:44
04

Körfezli Savaşçı - Küçümsemeyin kouakeye lawalı ikiside çaldırır rakibe hem flütü hem kavalı

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:33
02

Adalı 54 - Sezon ortasında şampiyonluk iddiası olan takım ucuz santrafor bulamaz hiç bir takım çok yüksek bedel almadan golcüsünü vermez burada suç yönetimde böyle sözleşmemi olur

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 06 Şubat 12:22
01

Özgür - Bu yönetim hiç birsey yapamaz forvet alamaz o kabiliyet yok

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:11
10

Kocaeli Sevdalisi - @ Özgür 01 nolu yoruma cevabı: Bence kauko ve lavalin zamani geldi.bedava para dokmeyin.hoca ver artik ikisinede sansi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 13:57
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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