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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 12:19- Asayiş G:

Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı, 2 saldırgan öldürüldü, 6 yaralı

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İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kontrol noktasına yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi. 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayda, E.Y ve P.B. adlı saldırganlar etkisiz hale getirilirken 3'ü polis olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırganların DHKP/C üyesi olduklarının tespit edildiğini duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: 

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı lanetlediğini ifade eden Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz  ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay anında ise silah seslerini duyan vatandaşların panik ile yere yattığı görülüyor.

Kaynak: İHA-AA

# polis, ifade

06 Şub 2024 - 12:19 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hayri - Artıık yeteeeer getırın ıdamııı getırın ıdaam polıse yetkı verın

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:54

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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