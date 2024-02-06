Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı, 2 saldırgan öldürüldü, 6 yaralı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayda, E.Y ve P.B. adlı saldırganlar etkisiz hale getirilirken 3'ü polis olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHKP/C ÜYESİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırganların DHKP/C üyesi olduklarının tespit edildiğini duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.

Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.

Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır.

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı lanetlediğini ifade eden Tunç, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Bakan Tunç, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay anında ise silah seslerini duyan vatandaşların panik ile yere yattığı görülüyor.

Kaynak: İHA-AA