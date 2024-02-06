Okul bahçesinde bıçaklanan veli yaşamını yitirdi

Olay dün Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Öğrenci velisi Murat Tosun okulun bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Tosun, ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Murat Tosun olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Tosun bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS BABA VE OĞLUNU GÖZALTINA ALDI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, Tosun’u bıçaklayan baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı. Baba ve oğlunun sorguları devam ediyor.