Meral Akşener, İzmit, Derince ve Çayırova adaylarını açıklayacak

BÜYÜKŞEHİR VE 7 İLÇE AÇIKLANDI

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı yerel seçim çalışmaları kapsamında 7 ilçe ve Büyükşehir adayını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gencay Yıldıztekin, Gebze’de Sadık Güvenç, Karamürsel’de Mehmet Baş, Dilovası’nda Emin Yılmaz, Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Gölcük’te İsmail Aynacı, Kandıra’da Semih Sarıçay ve Darıca’da Özhan Öztürk açıklandı.

3 İLÇE ADAYI DAHA AÇIKLANACAK

İYİ Parti’de yarın gerçekleştirilecek grup toplantısında Meral Akşener’in 3 ilçe adayını daha açıklaması bekleniyor. İzmit’te Kamil Şirin, Çayırova’da Şevki Demirci, Derince’de ise Büşra Kuşçu ile Hüseyin Süer isimlerinden birinin adaylıkları Akşener tarafından ilan edilecek.

KARTEPE VE BAŞİSKELE BEKLİYOR

İYİ Parti’nin Kartepe adayında ise bilinmezlik devam ediyor. İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’in ismi adaylık için konuşulsa da açıklamanın cuma gününe kaldığı öğrenildi. Başiskele’de ise farklı bir yol izleniyor. İYİ Parti’nin Başiskele’de Saadet Partisi adayı Zafer Mutlu’ya destek vermesi ve Saadet Partisi’nin bu desteğe karşı kentin batı yakasında İYİ Parti’yi desteklemesi konusunda görüşmeler sürüyor.