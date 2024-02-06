Goodyear yüzde 45 zam teklifi verdi

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME



Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

DEPREMİ UNUTMADI



İlk iki görüşmede üretim işçilerini ilgilendiren 22, destek hizmetleri işçilerini ilgilendiren 21 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmede ikinci oturumda yemek ücreti talebi sendikanın isteği doğrultusunda geçti. İşverenin yüzde 70 oranında sosyal haklara zam yapılması talebi sendika tarafından ret edildi.

Yaklaşık 50 dakika süren üçüncü görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Kahramanmaraş Depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle, ülkenin deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi istendi. Depremin ülkenin gerçeği olduğunu vurgulayan Sarı, bir daha böyle felaketler yaşamamak için önlemlerin alınmasını istedi.

ÜCRET TEKLİFİ VERDİ



Goodyaer ile yapılan görüşmelerdeki detayları anlatan Sarı, “Şu ana kadar yapılan görüşmelerde üretimde 4, destekte 3 madde geçti. Toplamda üretimde 26, destekte 24 madde geçti. Goodyear işletmesi ilk 6 ay yüzde 45 oranında zam teklif verdi. Bu bizim beklediğimiz bir oran değil. Yüzde 45 oranındaki zam bu enflasyon ortamında kabul etmemiz mümkün değil. Bu toplu sözleşmenin bir an önce bitmesi için Goodyear işletmesinde iradeyi görüyoruz. Goodyear bu adımlarla bizi şaşırtıyor. Olumlu adımlar atıyorlar. 13 Şubat’a saat 13.00’de toplantı yapacağız” dedi.