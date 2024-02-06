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06 Şub 2024 - 13:29- Ekonomi G:

Otobüs biletlerinde fiyatlar yükseldi

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Son dönemde başta akaryakıt olmak üzere gelen zamlardan şehirlerarası otobüs bilet fiyatları da payına düşeni aldı. 150 lira olan İstanbul Harem’e bilet fiyatı 200 liraya, 200 lira olan Esenler bilet fiyatı 300 liraya yükseldi. En büyük zam Sivas’a oldu. 950 lira olan bilet 1200 lira oldu.

Muhammet Emin Can
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SADECE 3 KENTİN OTOBÜS BİLET FİYATI DÜŞTÜ

Yeni yılla birlikte başta otoyol geçiş ücretleri olmak üzere asgari ücrete ve son günlerde motorine gelen üst üste zamlar şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte eylül ayında uygulanan bilet fiyatlarıyla bugün ki bilet fiyatları yan yana geldiğinde Kocaeli’den kalkışlı bazı otobüslerin biletlerinin fiyatında artışlar görüldü. 23 kent otobüs biletinin fiyatında artış yaşanırken sadece Kars, Van, Ardahan biletinde fiyat düştü. 2 kentin otobüs biletinde ise fiyat değişmedi, bu kentler Antalya ve Hatay oldu. 150 lira olan İstanbul Harem’e bilet fiyatı 200 liraya, 200 lira olan Esenler bilet fiyatı 300 liraya yükseldi. En büyük zam Sivas’a oldu. 950 lira olan bilet 1200 lira oldu. 700 lira olan Mersin bilet fiyatı ise 900 lira oldu.

YÜZDE 100 DOLULUK ORANLARINA ULAŞTIK

İzmit Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhanecileri Derneği Başkanı Halil Baylam, “Bilet fiyatlarında bir artış oldu. Son günlerde sadece mazota 2 kez zam geldi. Asgari ücret artışı, sigorta ve kaskodaki artışlar, otoyollara gelen geçiş ücreti zamları bilet fiyatlarına da zammı beraberinde getirdi. Buradan Trabzon’a gidiş-geliş otobüs masrafı 40 bin TL, otobüs dolu gidip-gelecek ki otobüsçüye de bir şey kalsın. Diyelim otobüs dolu gitti fakat boş döndü, otobüsçüye bir şey kalmıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte en az yüzde 80, yer yer yüzde 100 doluluk oranına ulaştık.

BİR OTOBÜS 17-18 MİLYON TL OLMUŞ

Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere kentte eğitim gören üniversiteliler memlekete gitse de henüz daha dönmediler. Önümüzdeki hafta kente gelecekler, o dönemi de hareketli geçirir bir nebze de olsa iş olur. Üniversiteler açıldıktan sonra da seçim ve Ramazan Bayramı var. Bu 2 olay otogarı hareketlendirecek ve esnaf başta olmak üzere herkesin yüzü gülecek. Yaşanan ekonomik durumun esnafımızda bir tedirginliğe neden olmuyor çünkü hükumetimiz bununla mücadele ediyor. Bundan sonra dövizde yaşanacak muhtemel düşüşle herkes kazanacak ki bugün araba almak isteyene kredi yok. Sektörümüzde otobüs yenilemek çok büyük maliyet, bir otobüs 17-18 milyon TL olmuş durumda”

 

ŞEHİR ADI

EYLÜL FİYATI (TL)

ŞUBAT FİYATI (TL)

Ankara

280

400

Adana

700

750

Antalya

650

650

Balıkesir

450

530

Bursa

250

300

Erzurum

900

1000

İzmir

650

700

Kars

1200

1000

Trabzon

800

900

Ordu

660

800

Mersin

700

900

İstanbul (Harem)

150

200

İstanbul (Esenler)

200

300

Giresun

700

850

Artvin

900

1000

Çanakkale

500

740

Eskişehir

290

300

Sivas

950

1200

Konya

650

750

Rize

850

1000

Bolu

300

350

Edirne

400

450

Gaziantep

900

900

Van

1250

1200

Ardahan

1250

1000

Yalova

100

170

Kayseri

450

650

Hatay

850

850

 

# İzmit, İstanbul, Kocaeli, VAR, Zam, artış, yeni, seçim

06 Şub 2024 - 13:29 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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