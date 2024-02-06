Şengül Yoldaş, Atatürk Mahallesi’ne muhtar adayı oldu

“DEĞİŞİM ZAMANI” DEDİ

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle muhtarlıkları için de adaylıklar açıklanmaya devam ediyor. Gölcük Atatürk Mahallesi’ne adaylığını açıklayan ilçenin tanınan isimlerinden Şengül Yoldaş, “Şimdi Değişim Zamanı” sloganıyla mahalle sakinlerinin oylarına talip oldu. Şengül, bilgi ve birikimiyle mahallesine hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi.

DAHA VERİMLİ HİZMET İÇİN

Adaylığını duyuran Yoldaş, “Doğup büyüdüğüm her karesini iyi bildiğim birçok anına şahit oldum hayatımda önemli bir yeri olan mahallemize daha ulaşılabilir ve daha verimli bir hizmet sunabilmek için 2024 yerel seçimlerinde Atatürk Mahallesi muhtar adayı olarak çıktığım bu yolda sizlerin desteklerine talibim” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ