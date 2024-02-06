Şengül Yoldaş, Atatürk Mahallesi’ne muhtar adayı oldu

“DEĞİŞİM ZAMANI” DEDİ
Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle muhtarlıkları için de adaylıklar açıklanmaya devam ediyor. Gölcük Atatürk Mahallesi’ne adaylığını açıklayan ilçenin tanınan isimlerinden Şengül Yoldaş, “Şimdi Değişim Zamanı” sloganıyla mahalle sakinlerinin oylarına talip oldu. Şengül, bilgi ve birikimiyle mahallesine hizmet etmeye hazır olduğunu söyledi.
DAHA VERİMLİ HİZMET İÇİN
Adaylığını duyuran Yoldaş, “Doğup büyüdüğüm her karesini iyi bildiğim birçok anına şahit oldum hayatımda önemli bir yeri olan mahallemize daha ulaşılabilir ve daha verimli bir hizmet sunabilmek için 2024 yerel seçimlerinde Atatürk Mahallesi muhtar adayı olarak çıktığım bu yolda sizlerin desteklerine talibim” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.