Kocaelispor resmi hesabı bu videoyla duyurdu: En güzel 8 geliyor

Kocaelispor’dan transferin son günlerinde 8 numara videosu geldi. Takımda en önemli eksik bölge olan orta sahaya bir 8 numara için çalışmalarını yürüten yönetim transferde son aşamaya geldi. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabı 8 numara transferi için önemli bir video paylaştı. Videoda taraftarların 8 numara isteğine vurgu yapılırken, uçak detayı ve Başkan Engin Koyun’un taraftarlara söylediği “En güzel 8 geliyor” sözleri yer aldı.

Dış transferde kadrosunu 8 numara transferiyle güçlendirmek isteyen Kocaelispor uzun süren arayışların ardından Gürcü orta saha Giorgi Kharaisvili ile büyük oranda anlaştı. Kariyerinde Göteborg, Dinamo Tiflis gibi takımlarda da forma giyen Giorgi geçen sezon ise Gürcistan Milli Takımı'nın da forma giydi. Merkez ortada oynayan ve sağ ayağını kullanan Gürcü futbolcu her iki kanatta da sıkça forma giyiyor. 29 yaşındaki Giorgi Kharaishvili’nin şehrimize gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kaynak: SPOR SERVİSİ