Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması Suçlarından" dolayı toplam 19 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan, 1 Şubat günü izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyerek firar eden şahsın peşine düştü. Şahıs, Gölcük’te uyuşturucu satarken yakalanırken, 10 gram bonzai ele geçirildi. İsmi açıklanmayan hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.