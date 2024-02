Bayramoğlu esnafından Başkan Bıyık’a sıcak karşılama

Gece gündüz demeden vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren ve makamda olmak yerine her fırsatta vatandaşların arasında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bayramoğlu Mahallesi’nde esnaflarla buluştu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, esnaflar tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Kendisine gösterdikleri yakınlık için esnafa teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

VATANDAŞLARIMIZLA MUHABBETİMİZ EKSİLMEYECEK

Göreve geldiği günden bugüne kadar yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarla diyaloglarının kesilmediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar nasıl ki her zaman vatandaşlarımızın arasında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde esnaflarımız olsun, vatandaşlarımız olsun ya da sivil toplum kuruluşlarımız olsun vatandaşlarımızın tamamıyla muhabbetimiz hiçbir zaman eksilmeyecek. Her zaman olduğu gibi gece gündüz demeden vatandaşlarımızın arasında olmaya devam edeceğiz. Her bir vatandaşımızın derdini kendi derdimiz gibi göreceğiz” diye konuştu.

BAYRAMOĞLU GÖZBEBEĞİMİZ

Bayramoğlu esnafının yeni dönem için talep ve fikirlerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemizi ortak akılla yönetmek adına herkesin görüşlerine değer veriyoruz. Bayramoğlu bizim en önemli markamız. Bizim gözbebeğimiz. Yeni dönemde de Bayramoğlu’nun marka değerini arttıracak projeleri hayata geçireceğiz. Yakında açıklayacağımız seçim beyannamemizde Bayramoğlu’nun değerini arttıracak projelerimizi de duyuracağız” diye konuştu.

Kaynak: Bülten