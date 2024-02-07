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T.C.GEBZE TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C.GEBZE TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C.GEBZE TÜKETİCİ MAHKEMESİ
ESAS : 2023/444 Esas

DAVACI : ALLİANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLİ : Av. ATAKAN ADEM SELANİK[16026-20981-40100] UETS
DAVALI : MAHMOUD ALABED-99274975732 - Yalı Mah.İstasyon Cad.Bina No: 88 Daire No: 3 Darıca / KOCAELİ
Davalı MAHMOUD ALABED yönünden Mahkememizce tespit edilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinin yapılamadığı, sistemde kayıtlı yeni bir adres bilgisi tespit edilemediği görülmekle, davanın duruşmalı olarak görülmeye devam edeceği, tensip zaptı ile bildirilen hususların yerine getirilmesi kendilerini bir vekille temsil ettirebilecekleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği hususu ihtar olunur.
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.29/01/2024

#ilangovtr

Basın No ILN01978580

07 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

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