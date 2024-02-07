T.C.GEBZE TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ESAS : 2023/444 Esas

DAVACI : ALLİANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. ATAKAN ADEM SELANİK[16026-20981-40100] UETS

DAVALI : MAHMOUD ALABED-99274975732 - Yalı Mah.İstasyon Cad.Bina No: 88 Daire No: 3 Darıca / KOCAELİ

Davalı MAHMOUD ALABED yönünden Mahkememizce tespit edilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinin yapılamadığı, sistemde kayıtlı yeni bir adres bilgisi tespit edilemediği görülmekle, davanın duruşmalı olarak görülmeye devam edeceği, tensip zaptı ile bildirilen hususların yerine getirilmesi kendilerini bir vekille temsil ettirebilecekleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği hususu ihtar olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.29/01/2024