Gergerlioğlu teröristin serbest bırakılmasını istemiş

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.
TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETMİŞ
DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, DHKP-C’li terörist Pınar Birkoç’un hapishanede kovid olmasını Meclis gündemine taşıdığı ortaya çıktı. Gergerlioğlu, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında, Düzce Cezaevi’nde bulunan Pınar Birkoç’un kendilerini başvurduğunu, ikinci defa kovid olduğunu belirterek, şu konuşmayı yaptı:
“Biz daha önce de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç ikinci kez kovid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar kaç kez risk altında kalacaklar on binlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunu hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız koşullarda karantinada bekleyecekler”
EMRAH YAYLA'YI DA BÖYLE SAVUNMUŞ
Gergerlioğlu'nun, terörist Emrah Yayla hakkında 2019 yılında şu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı: "Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insanî mi @adalet_bakanlik? Mahpuslar robot mu..!? 'Bolu F tipindeki Oğlum Emrah Yayla'nın hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır. Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor. Zeynep Yayla"
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Bekir - Nasıl kocaelli olmayan vekilleri seciyoruz iyimi böyle kocaelinde 2 milyon kişi var ve bunlar göya kocaeliyi savunuyo sonra bana kızıyolar niye böyle düşünüyosun bu adamı hiç sevmiyorum sevmekte zorunda değilim ama hepsi erzurum kars malatya trabzon istemiyorum kendi memleketimde yabancı vekil
Bakkal - Sarıyer kilise başını yapan Tacikistan ve Rus turkiyede oturumu varmis
Sen Almancaya turist gidemiyor elin Tacikistan i otrum alıyor kimse ne yapacak turkiyede demiyor
Baybars - Lanet olsun sana
Volkan - Sinirlari kapatin mayinlayin multeci yabancialrda dahil olmak uzere bu ve bunun gilerle beraber vatanimizla Turk ve Turklukle sorunu olan herkesi yollayin. Özal zamaninda aldi bitmediler
Kemal - ŞAŞIRDIKKKKK MIIIIIIII KOCAELİİİİİİİİİ..............................??????
Adalet - Xx ya sizde oy veriyorsunuz o ne olacak
Kavun Gibi Bakacaksın - bunlardan Vatana millete hayırlı bir iş çıkarmı öncedende bunun gibiler başka teröristler içerden çıkması için çok lak lak yaptılar çıkınca yine aynı terörist oldular demekki seçilenleri çok iyi tanımak lazım
Rizeli - Hep lanetlıyorlar bu olmaz. derhal meclısden adalet yasası ve idaam sehpasına
Xx - Bunlara maaş veriyoruz ya, bizim kalıbımıza yazık.
Rizeli. - Bundan ne beklersiniz başka.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.