Gergerlioğlu teröristin serbest bırakılmasını istemiş

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

TUTUKSUZ YARGILANMASINI TALEP ETMİŞ

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, DHKP-C’li terörist Pınar Birkoç’un hapishanede kovid olmasını Meclis gündemine taşıdığı ortaya çıktı. Gergerlioğlu, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında, Düzce Cezaevi’nde bulunan Pınar Birkoç’un kendilerini başvurduğunu, ikinci defa kovid olduğunu belirterek, şu konuşmayı yaptı:

“Biz daha önce de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç ikinci kez kovid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar kaç kez risk altında kalacaklar on binlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunu hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız koşullarda karantinada bekleyecekler”

EMRAH YAYLA'YI DA BÖYLE SAVUNMUŞ

Gergerlioğlu'nun, terörist Emrah Yayla hakkında 2019 yılında şu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı: "Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insanî mi @adalet_bakanlik? Mahpuslar robot mu..!? 'Bolu F tipindeki Oğlum Emrah Yayla'nın hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır. Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor. Zeynep Yayla"

Kaynak: Haber Merkezi