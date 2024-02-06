Teröristlerin asıl amacı neydi?

"İÇERİYE GİRİP KATLİAM YAPSALARDI, FLAMA AÇACAKLARDI"
Nihat Uludağ, "Nihai planlarını söylüyorum. Kadın teröristin yanında çantası da var. İçerisinde örgütsel flamalar var. İçeriye girip katliam yapsalardı, flama açacaklardı. Ama polislerin ani refleksiyle etkisiz hale getiriliyorlar. Çok kritik bir eylem polislerin dikkat sayesinde engellenmiştir" dedi.
Kaynak: CNNTÜRK
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.