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Yeşil Satranç Turnuvası’nın 9’uncusu KSO’da gerçekleştirildi

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İklim ve çevre değişikliğine karşı mücadele için farkındalık yaratmayı hedefleyen Yeşil Satranç –Yeşil Sanayi Yücel Grup Satranç Turnuvası’, Kocaeli Sanayi Odası koordinasyonunda gerçekleşti

Yeşil Satranç Turnuvası’nın 9’uncusu KSO’da gerçekleştirildi mask
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Çevre ve iklim değişikliğine karşı sanayi kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'na uyumu yoluyla rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak için farkındalık yaratmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası öncülüğünde ‘Yeşil Satranç – Yeşil Sanayi Yücel Grup Satranç Turnuvası’ 3-4 Şubat tarihlerinde, Kocaeli Sanayi Odası Merkez Bina’da 9. kez düzenlendi. Yücel Grup’un destekleri ile düzenlenen turnuvada 100’ün üzerinde centilmen sporcu çetin bir mücadele verdi.

 

İSTANBUL VE ANKARA’DAN GELDİLER

Kocaeli Sanayi Odası’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’ destekleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde ve Türkiye Satranç Şampiyonası’nın hemen ardından düzenlenen Yeşil Satranç - Yeşil Sanayi Buluşmaları Yücel Grup Satranç Turnuvası’na bu kez İstanbul’un yanı sıra Ankara’dan özel olarak turnuvaya gelen ve ödül alan sporcular da oldu. 100’ü aşkın sporcunun 3 kategoride 2 gün boyunca oldukça zorlu rakiplerle de mücadele ettiği turnuvanın ödül töreninde, ilk 10’a giren toplam 30 sporcuya ödülleri, KSO Konferans Salonu’nda verildi.

 

İKİ FARKLI EĞİTMEN KONUŞMACI OLARAK KATILDI

Turnuvanın 2. gününde ilk olarak İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni, TÜBİTAK ve TEKNOFEST Projelerinde danışmanlık ve yürütücülük yapan Elif Sanem Kıroğlu velilere hem kendi satranç yolculuğunu anlattı hem satranç ve çocuklarına gelişimi, velilerin tutumu hakkında kendi yaşadıkları ile beraber önerilerini paylaştı.  Parkur Jimnastik’te Yılın Antrenörü seçilen, Enerji GSK’nın kurucusu da olan İlknur Pala ise sporun çocuk üzerindeki olumlu etkilerinden, çocukların beslenmesine ve nasıl spor dalı tercihi yapılabileceğine kadar birçok konuda velileri bilgilendirdi, kendisine sorulan tüm soruları içtenlikle cevapladı.

Yeşil Satranç Turnuvası’nın 9’uncusu KSO’da gerçekleştirildi

 

3 KATEGORİDE İLK 10’A ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Her kategoride ilk 10’a girenler, ikinci günün sonunda Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde kupa, madalya ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu.  Yeşil Satranç Kurucu Koordinatörü Belma Özgen Akbay, henüz Türkiye Şampiyonasından gelen 2 milli sporcu Mehmet Emir Alim ve Ali Mete Dere’yi de unutmadı ve ödül töreni öncesi nazarlık hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Yeşil Satranç Turnuvası’nın 9’uncusu KSO’da gerçekleştirildi

 TEŞEKKÜR ETTİ

Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan Yeşil Satranç Kurucu Koordinatörü de olan Belma Özgen Akbay, öncelikle böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesini üstlenen Kocaeli Sanayi Odası’na ve kendilerine her daim destek olan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım’a, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ve Şube Müdürü Engin Yaşar’a; ayrıca Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer’e ve Yücel Grup’a ve özelinde Yücel Boru Genel Müdürü Kemal Saraç’a çok teşekkür etti.  Turnuvada henüz 1 gün bile olmadan kayıtları fazlası ile dolduran ve turnuvaya katılan tüm katılımcılara teşekkür eden Belma Özgen Akbay, Federasyon İl Temsilciliği’nin daha fazla destekçi ve yardımcı olmasını dileyerek ödül törenine geçti.

Yeşil Satranç Turnuvası’nın 9’uncusu KSO’da gerçekleştirildi

Kaynak: BÜLTEN

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06 Şub 2024 - 14:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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