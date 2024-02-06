Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisi sanatseverleri bekliyor

Küratörlüğünü Tuğba Aydın’ın gerçekleştirdiği Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisinin açılışı Cumhuriyet Sanat Galerisinde gerçekleşti. 5-16 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan serginin açılış programına İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Küratör Tuğba Aydın ve sanatseverler katıldı.



“EŞSİZ HİKAYELER ANLATILIYOR”



Serginin açılış programında konuşan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, “Nikomedia sergisi sanatın evrensel dilini konuşan, farklı tarz ve tekniklerini bir araya getirerek bizlere çağdaş ve klasik sanatın birleşimini sunuyor. Her bir eser sanatçıların ruhsal derinliklerinden doğan eşsiz hikayeleri anlatıyor. Bu sergi ile buluşmamıza vesile olan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“SADECE BİR SERGİ DEĞİL”



Bodur’un ardından konuşan İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk, “İzmit Belediyesi olarak bu sergiye gururla ev sahipliği yapıyoruz. Nikomedia sadece bir sergi değil. Aynı zamanda duygusal yolculuğa çıkma fırsatı sunan bir deneyim. Bu özel sergi, sanatın sadece bir deneyim olmadığını aynı zamanda duygusal bir bağ kurma potansiyelini anlatıyor. Bu deneyim için ressamlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Kuratör Tuğba Aydın ise programda yaptığı konuşmada, “Sanatı sevdirmek için sergiler düzenliyoruz. Bugün bu sergiyi açmamızda yardımları olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ediyorum. Asıl amacımız resim sanatını sevdirmek ve bu kültürü yaymaktır. Bu sergimiz birçok akımı içinde barındırıyor. Türkiye’nin her yerinden sanat eserleri bu sergide mevcut. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



SERGİDE ESERİ BULUNAN İSİMLER



Adalet Kara, Alıgholi Mardani, Aytül Özşen, Cemalettin Timur, Ceyhan Murathanoğlu, Celal Günaydın, Esin Boztaş, Eleha Ravand, Fikriye Bayraktar, Hüseyin Macar, İkramettin Karaman, İsmail Keskin, İsmail Menekşe, İclal Ural Kaya, Mehmet Boztaş, Sait Işık, Selin Avar, Turhan Ekici, Zeki Çetinkaya.

Kaynak: BÜLTEN