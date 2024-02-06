İzmit Sepetçi’de konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

2019 yılında hükumetin dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirileceğini açıkladığı 100 bin konut projesi kapsamında İzmit Sepetçi Mahallesi’nde yapılacağı duyurulan konutların inşası 2021 yılında başlamıştı. 747 konuttan oluşan TOKİ Sepetçi Konutları’nda hak sahibi olan vatandaşlara evleri teslim edilmeye başlandı. 16 Şubat Cuma gününe kadar teslim işlemlerinin süreceği konutlarda hak sahipleri bölgeye gidip, GK-11 blokta eksi 1’inci katta kurulan merkezde işlemlerini yapıyor.
EVLERİNİ TESLİM ALIYORLAR
İşlemler sırasında banka dekontu ve nüfus cüzdanı fotokopisini yanında bulundurması gereken hak sahipleri, gerekli belgelere imzaları attıktan sonra evi teslim alıyor. Hak sahipleri evlerinde incelemelerde bulunarak, varsa eksiklikleri yetkililere bildiriyor. Evini teslim alan hak sahipleri doğalgaz ve su aboneliklerini açtırabiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.