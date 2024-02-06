İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Teknik kontrol için danışmanlık hizmeti alınacak. Gebze Orman İşletme Müdürlüğü’ ne bağlı şefliklerde 2024 yılı programı dahilinde endüstriyel ağaçlandırma ve ağaçlandırma sahalarında yapılacak olan teknik kontrol faaliyetleri için danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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Kaynak: Haber Merkezi