Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Muzaffer Bıyık mesajında, “Hemşerilerimiz başta olmak üzere, aziz milletimiz ve gönül coğrafyamız olan tüm İslam âleminin mübarek miraç gecesini tebrik ediyorum” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında Miraç Kandili’nin insanlık adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz Mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili’ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç, Peygamber efendimizin alemler ötesine, arş-ı alaya olan kutsal yolculuğudur. Böyle değerli gün ve geceler bedenimizi ve ruhumuzu arındırmaya, kötülüklerden uzaklaşmaya vesile olacak zamanlardır. Cenab-ı Allah’tan Miraç Kandili’nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum ve mağdur kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu belirtiyor, zulmün karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni bir kez daha en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketindeki acıların dinmesine vesile olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “ Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu büyük felaket, depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimizin kalbinde tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu mübarek günde Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin üzüntüsünü paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, Miraç Kandili feyz ve bereketi ile birliğimizi, beraberliğimizi, 6 Şubat sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı daim kılsın diye dua ediyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten