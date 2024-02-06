Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Yaşam

Enkazdan 82 kişiyi kurtaran Kocaelili itfaiyeciler, 6 Şubat'taki zorlu mesailerini unutamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 82 kişiyi enkazdan sağ çıkaran Kocaeli itfaiye ekipleri, afetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları zorlu saatleri unutamıyor.

Enkazdan 82 kişiyi kurtaran Kocaelili itfaiyeciler, 6 Şubat'taki zorlu mesailerini unutamıyor mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Hatay'a koordinatör olarak atanması ve hasarın büyüklüğü nedeniyle Defne ve Antakya ilçelerine sevk edilen ekipler, Kahramanmaraş'ta 22, Adıyaman'da 15, Hatay'da toplam 45 kişiyi enkazdan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Eğitim Amiri Recep Yayla, AA muhabirine, teşkilatın sürekli eğitimlerle deprem başta olmak üzere afetlere hazır halde getirildiğini anlattı.

Enkazdan 82 kişiyi kurtaran Kocaelili itfaiyeciler, 6 Şubat'taki zorlu mesailerini unutamıyor

Deprem haberini alır almaz ilk aşamada 7 araç ve 32 personelle yola çıkıldığını aktaran Yayla, bölgeye giden ekipler arasında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden "acı tecrübe" edinen kişilerin bulunduğuna değindi.

Yayla, 1999 ve sonrasında çeşitli depremlerde aldıkları görevlerin müdahalelerde başarılı olmalarının en büyük sırrı olduğunu vurgulayarak, "O karşılaştığımız manzaradan çok etkilendik. Yani daha önce gittiğimiz Gölcük'ü de biliyorum ama o kadar geniş kapsamlı, geniş yıkımı olan bir yer ilk defa görmüştüm açıkçası. Bu ilk baştaki süreç bizi etkiledi ama sonrasında insanların yardım ihtiyaçları, taleplerini görünce hemen kendimize geldik. Motive olduk." diye konuştu.

Sekizinci ve onuncu günde kurtardıkları insanlar sayesinde yorgunluk hissetmediklerini dile getiren Yayla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük motivasyon kaynağımız bir can kurtarmak. İnanmak, yani burada bir insana faydalı olduğunu bilmek... Eğitimlerde arkadaşlarımıza hep şunu söylüyoruz, 'Bir insan canı varsa risk alabilirsiniz ama mal için ya da farklı bir şey için risk almayın.' Burada insan canı söz konusuydu. Yıkılsa da hayatımızı kaybetsek de en azından bir canı kurtarmak için hayatımızı kaybetmiş olacaktık."

"O an istediğimiz süper bir güce sahip olmaktı"

Müdahale Şube Müdürlüğü Vardiya Amiri Mesut Çepil, Kartepe ilçesinde yangın görevine çıktığında deprem haberinin geldiğini, yapılan hazırlıkların ardından ikinci ekipte bölgeye yola çıktığını kaydetti.

Çepil, ilk gün televizyondan gelişmeleri izlerken depremi yaşamış biri olarak çocuk gibi ağladığını aktararak, "İkinci günü 35 kişilik ekiple Antakya'nın Cebrail bölgesine hareket ettik. Olay yerine ilk vardığımızda gece saatleriydi. O an hani 1999 Marmara depreminde yaşadıklarımın aynısını hissettim. Biraz da çaresiz." şeklinde konuştu.

"Tabii o an istediğimiz şuydu; keşke süper bir güce sahip olsam. Hani elimle böyle enkazın hepsini tek tek kaldırıp, oradaki yardım bekleyen insanları kurtarabilsem." diyen Çepil, ilk vardıkları andan itibaren 23 saat boyunca hemen hemen ses aldıkları her enkazda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çepil, Kocaeli İtfaiyesi olarak 82 vatandaşın hayata tutunmasına yardımcı olabilmelerinin gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

"17 Ağustos'un çok çok daha üzerinde bir yıkım"

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi eğitmeni Hasan Koyunlu da henüz 1 yıllık itfaiyeciyken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşadığını anlattı.

Koyunlu, deprem bölgesinde karşılaşabileceği durumlarla ilgili mental ve fiziksel öngörüsünün bulunduğunu ancak Antakya'ya ulaştığında karşılaştığı durumun çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Mesleki açıdan baktığında 6 şubat depremlerinin 17 Ağustos'un çok çok daha üzerinde olduğundan bahseden Koyunlu, çok daha geniş alanı etkileyen durumla karşılaştıklarını belirtti.

Koyunlu, İtfaiye Daire Başkanlığının eğitimlere büyük önem verdiğini ve teknolojiyi yakından takip ederek afetlere müdahale gücü ve hızını her geçen gün artırdığının altını çizerek, Marmara Depremi zamanında enkaz görüntüleme, dinleme, sismik-akustik ekipmanlarının bulunmadığına dikkati çekti.

"Tabii o an dehşet bir duygu karmaşası yaşıyorsun"

İtfaiye amiri Serdar Bayar ise Marmara, Elazığ ve Van depremlerinde görev aldığını, son depremde Cebrail Mahallesi'ndeki bir binada yaklaşık 7-8 saatlik müdahaleyle iki kişiyi kurtardıklarını anlattı.

Çalışmalar sırasında Allah'ın insana ayrı bir güç verdiğini, iki, üç gün hiç uyumadan çalışabildiklerine dikkati çeken Bayar, şöyle konuştu:

"Tabii o an dehşet bir duygu karmaşası yaşıyorsun. Tabii kurtardığımız için çok güzel ve özel duygular. Marmara Depremi'nde de uzun süre hiç çıkmamıştım enkaz alanından. 10 kadar canlıya ulaşma şansımız olmuştu. O zaman teknolojimiz de elimizdeki malzemeler de çok eskiydi. Kurtarma ekipleri de bu kadar yoğun değildi. Şimdi daha da donanımlıyız ama çalışmaları aksatmamamız, daha da iyi olmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

# HER, Büyükşehir, Kocaeli, Kartepe, Gölcük, araç, Kahramanmaraş, deprem

06 Şub 2024 - 14:52 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.457.586 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisi sanatseverleri bekliyor mask
Ellenart Nikomedia Karma Resim Sergisi sanatseverleri bekliyor
Kış çaylarını çok tüketmeyin mask
Kış çaylarını çok tüketmeyin
Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli mask
Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli
Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat’ta mask
Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat’ta
Kentsel dönüşümün önemi deprem sergisiyle anlatılıyor mask
Kentsel dönüşümün önemi deprem sergisiyle anlatılıyor
Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser mask
Yeşilçam şarkılarıyla unutulmayacak konser

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL