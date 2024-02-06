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06 Şub 2024 - 14:55- Gündem G:

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yıl dönümü Kocaeli’de unutulmadı. Fevziye Camii’nde gerçekleşen anma töreninde bölge dernekleri adına konuşan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkan Enis Göçer, “O günden sonra bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olmayacak.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mask
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6 ŞUBAT DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden etkilenen 11 şehrin ilimizdeki derneklerinin de katkısıyla düzenlenen 6 Şubat Anma ve Anlama Programı İzmit Fevziye Camii’nde gerçekleşti. Programda Kur’an-ı Kerim tivaleti gerçekleşti ve dualar edildi. Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak deprem şehitleri anıldı. Programda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, il müdürleri, dernek başkanları ve STK’lar ile vatandaşlar katıldı.

 

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Bölge dernekleri adına konuşan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkan Enis Göçer konuşmasında şunları söyledi: 6 Şubat depremlerinin acı tablo gün ağırınca ortaya çıktı. İkinci depremle 6 Şubat acı bir felakete dönüştü. O günden sonra bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olamayacak. Depremin ne demek olduğunu en iyi Kocaeli biliyor. Ben her Kahramanmaraş'a gittiğimde Kocaeli'den geliyorum deyince bakışlar bir vefa bakışına dönüşüyor. Bize çok büyük destek verdiler. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”

 

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

EL BİRLİĞİYLE KENTİMİZİ YENİLEYELİM

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Deprem bölgesinde yaşayan insanlar belki de 6 Şubat gecesinde sayısız hayalle gözlerini kapatmıştı. Kocaeli’deki tüm sivil toplum kuruluşları adeta yağmur oldu yağdı. 76 tırın dağıtılmak üzere beklediğini gördüm. Kocaeli’ye teşekkürü borç biliyorum. Çok büyük bir deprem yaşadık. Bazı ülkelerin toplamı kadar büyüklükte bir depremden bahsediyoruz. Kocaeli’de 160 binayı İMO ile taradık. Önümüzdeki süreçte bunların yenilenmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. El birliğiyle kentin yenilenmesine destek verelim.” dedi.

 

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

BÖLGEDE KALICI KONUTLARI TESLİM EDİYORUZ

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da şunları söyledi: Bizim Kocaeli’ye vefa borcumuz var. Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un nasıl çalıştığını, Kocaeli’den nasıl yardım aktarmak için çaba gösterdiğini gördüm. Ben 80 gün boyunca Kocaeli’nin yardımlarına şahitlik ettim. Deprem sabahı bakanlarımız saat 07.00’de bölgede oldular. Devletin bütün birimleri bölgedeydi. Bir milletin ne kadar büyük olduğu zorluk ve afette ortaya çıkar. Millet olmak sevinç ve tasada birlik olmak demektir. Bütün illerde kalıcı konutları teslim ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimize zeval getirmesin.” dedi.

 

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

ŞEHİRLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ

Programda son olarak konuşan Vali Yavuz: “Büyük milletlerin en önemli özelliği kritik dönemlerde gösterdiği reflekstir. Yardım toplama merkezinde her yaştan insan bulunuyordu. Kocaeli’den gelen hiçbir yardım malzemesini tekrar kontrol etmemize gerek kalmadı. Şehrimizin her bir insanına teşekkür ediyorum. Devletimiz artık çok güçlü. 48. gün de köy evi bitirip teslim ettik. Bunu yapmak Türk Milleti’ne nasip olur. Rabbim bizi tüm afetlerden korusun. Daha çok tedbir almaya, kentsel dönüşüme burun kıvırmadan destek vermeye ve şehirleri dönüştürmek zorundayız.” dedi.

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Deprem şehitleri dualarla anıldı: “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

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06 Şub 2024 - 14:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Her kriz yeni fırsatlar getirir.fırsatcılıgı deprem bölgesi için istanbıl için kentsel dönüşüm rantına dönüşmezse ıyıdır

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 20:10

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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