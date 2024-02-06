Çağlayan saldırısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ADLİYEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Olay yerinden bilgileri aktaran Milliyet.com.tr muhabiri Damla Güler, adliyeye giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri de olay yerinde inceleme yaptı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti" dedi.
PINAR BİRKOÇ’UN KARDEŞİNİN DURUŞMASI VARDI
Terörist Pınar Birkoç’un kardeşi Necmiye Birkoç’un bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde örgüte üye olmak suçundan tutuklu yargılandığı duruşması vardı. Birkoç’un diğer kardeşi ise duruşmada izleyici olarak bulunuyordu. Saldırı sonrası terörle mücadele polisleri duruşma salonuna giderek Birkoç’un kardeşi de dahil izleyici sırasında olan herkesi gözaltına aldı. Tutuklu Necmiye Birçok da ifadesi alınmak için polis tarafından götürüldü.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da saldırıya ilişkin bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, saldırıda 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.