2. ara tatil 2024 ne zaman? MEB ikinci ara tatil yapılacak mı?

Öğrenciler, okullar kapanmadan son tatil haklarını ikinci ara tatil ile kullanacak. Birinci dönem ara tatili 11 Kasım’da başlamış ve 20 Kasım’da sona ermişti. Öğrenciler, hafta sonları ile beraber toplamda 9 günlük bir ara tatil yapıyor. Öte yandan bu yıl ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle öğrencilerin kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz aylarda katıldığı TRT Haber canlı yayınında ara tatil ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Nisan ara tatil yapılacak mı? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrenci 5 Şubat Pazartesi günü itibarıyla ikinci dönem için sınıfları dolduracak. 19 Ocak Cuma günü karnesini eline alan öğrenciler, 15 günlük bir yarıyıl tatili ile hem fiziksel hem de bedensel yorgunluklarını attı. İkinci döneme başlayacak öğrencilerin yaz tatilinden önce yapacakları ara tatil bulunuyor. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İkinci ara tatil ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz aylamalarda önemli açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 5 Şubat Pazartesi günü okullarda ikinci dönem başlıyor. 19 Ocak Cuma günü başlayan15 günlük yarıyıl tatili sona ererken gözler 2. ara tatile çevrildi. Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin iptal olabileceğine dair sinyaller verdi. İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Tekin, “İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.” dedi.

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ ARA TATİL 2024 NE ZAMAN?

8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

MEB 2023-2024 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Okulların açılış tarihi: 11 Eylül Pazartesi

İlk ara tatili başlangıç ve bitişi: 11 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım Pazartesi son bulacak.

15 tatil 22 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat’ta sona erecek. (toplam tatil 15 gün)

İkinci ara tatil 8-12 Nisan (Ramazan Bayramı ile benzer tarihlerde)

2023-2024 Eğitim öğretim yılı sonu 15 Haziran 2024

Kaynak: Hürriyet