Kazakistan kabul etti, Pedofiller hadım edilecek

Kazakistan, pedofiliden hüküm giyen kişilerin genital organlarının ameliyatla alınmasını öngören bir tasarıyı onayladı. Milletvekilleri, ülkede uygulanan ve ilaçlar yoluyla libidoyu düşüren kimyasal kastrasyon yönteminin çocuk istismarını önlemede yeterli olmadığını belirtti. İktidardaki Amanat Partisi'nden milletvekili Elnur Beisenbayev, katı yasalara rağmen çocukları hedef alan saldırı ve tacizlerin arttığını söyledi.

Ülkede 5 yaşındaki bir çocuğun bir pedofil tarafından kaçırılarak öldürülmesi Kazakistan'ı ayağa kaldırmıştı. 48 yaşındaki saldırganın daha önce de benzer suçlardan hüküm giydiği ortaya çıkmıştı.

Almatı'da kızına tecavüz eden bir babaya verilen 20 yıl hapis cezası da yetersiz bulunmuştu.

Kaynak: SÖZCÜ