Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 15:52- Asayiş G:

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince’de, 51 yaşındaki M.K. ve 24 yaşındaki oğlu B.K.’nın aralarında husumet olan 32 yaşındaki Murat Tosun’u takip edip, okulun bahçesinde bıçakladıkları belirlendi. Murat Tosun’u öldüren baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay dün Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Öğrenci velisi Murat Tosun okulun bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Tosun, ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Murat Tosun olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Tosun bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahısların M.K. ve oğlu B.K. olduğu belirlendi. Baba ve oğlu olaydan kısa süre sonra Derince’de kaçtıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

TAKİP ETMİŞLER, BABA DÖVMÜŞ OĞLU BIÇAKLAMIŞ

Gözaltına alınan baba oğulun Murat Tosun’u olay akşamı takip ettikleri, baba M.K.’nın Tosun’u darp ederken B.K.’nın bıçakladığı öğrenildi. B.K. ile M.K. ifadelerinde Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı
Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı
Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Derince, polis, araç, çalışma

06 Şub 2024 - 15:52 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.377.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

İvero - 2 kişi bir kişiyi bicakliyo adamlık nerde kaldı haa pardon kardan adam.adam dediğin bileğinle savaşır

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 18:04
04

Emre - Esas tehlike suçlu ceza almıyor insanlar kendi adaletini kendi sağlıycak

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 17:57
03

Açız - İki yada üç sene içinde iyi halden dışarı çıkar bir başkasını daha öldürürler medeni kanun varya ülkemizde laiklik de var çağdaş kanunlar ile yönetiliyoruz

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 06 Şubat 17:33
07

Adalet - @Açız 03 nolu yoruma cevabı: tanıyosun nolmus neyi değiştirir cezaevinden surunsunler yerlerde yatarlar iste

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:32
06

H.b - @Açız 03 nolu yoruma cevabı: Lütfen bilip bilmeden yorum yapmayın öldüren cocuğuda babasinıda taniyoruz.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 19:06
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

8 suçtan 22 yıl hapisle aranıyordu mask
8 suçtan 22 yıl hapisle aranıyordu
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasında tutuklama mask
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasında tutuklama
Adliyedeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı mask
Adliyedeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı
Çağlayan'daki saldırıda hayatını kaybeden kadının fotoğrafına ulaşıldı mask
Çağlayan'daki saldırıda hayatını kaybeden kadının fotoğrafına ulaşıldı
İşçileri rehin almıştı, arkadaşından şok ifade: “Çok dini bütün birisi değildir” mask
İşçileri rehin almıştı, arkadaşından şok ifade: “Çok dini bütün birisi değildir”
Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı mask
Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL