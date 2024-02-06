Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

Olay dün Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Öğrenci velisi Murat Tosun okulun bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Tosun, ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Murat Tosun olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Tosun bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KISA SÜREDE YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahısların M.K. ve oğlu B.K. olduğu belirlendi. Baba ve oğlu olaydan kısa süre sonra Derince’de kaçtıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
TAKİP ETMİŞLER, BABA DÖVMÜŞ OĞLU BIÇAKLAMIŞ
Gözaltına alınan baba oğulun Murat Tosun’u olay akşamı takip ettikleri, baba M.K.’nın Tosun’u darp ederken B.K.’nın bıçakladığı öğrenildi. B.K. ile M.K. ifadelerinde Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
İvero - 2 kişi bir kişiyi bicakliyo adamlık nerde kaldı haa pardon kardan adam.adam dediğin bileğinle savaşır
Emre - Esas tehlike suçlu ceza almıyor insanlar kendi adaletini kendi sağlıycak
Açız - İki yada üç sene içinde iyi halden dışarı çıkar bir başkasını daha öldürürler medeni kanun varya ülkemizde laiklik de var çağdaş kanunlar ile yönetiliyoruz
Adalet - tanıyosun nolmus neyi değiştirir cezaevinden surunsunler yerlerde yatarlar iste
H.b - Lütfen bilip bilmeden yorum yapmayın öldüren cocuğuda babasinıda taniyoruz.
Volkan - Bir iki aya cikar. Yasa vatandasi korumuyor
. - Herkes nefsin esiri olmak zorunda mı?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.