Takip ettiler, baba dövdü, oğlu bıçakladı

Olay dün Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Öğrenci velisi Murat Tosun okulun bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Tosun, ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Murat Tosun olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Tosun bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu olayı gerçekleştiren şahısların M.K. ve oğlu B.K. olduğu belirlendi. Baba ve oğlu olaydan kısa süre sonra Derince’de kaçtıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

TAKİP ETMİŞLER, BABA DÖVMÜŞ OĞLU BIÇAKLAMIŞ

Gözaltına alınan baba oğulun Murat Tosun’u olay akşamı takip ettikleri, baba M.K.’nın Tosun’u darp ederken B.K.’nın bıçakladığı öğrenildi. B.K. ile M.K. ifadelerinde Murat Tosun ile aralarında husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ