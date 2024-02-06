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06 Şub 2024 - 16:01- Siyaset G:

İzmit Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleşti, MHP’li Kazan personel alımı ve geri dönüşüm ihalesi için önerge verdi

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İzmit Belediyesi şubat ayı meclis toplantısında MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, önerge vererek geri dönüşüm ihalesi ve 2023 yılında alınan personel sayısını sordu. İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, Kazan’a önergelere yazılı cevap vereceğini söyledi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleşti, MHP’li Kazan personel alımı ve geri dönüşüm ihalesi için önerge verdi mask
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ŞUBAT AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

İzmit Belediyesi 2024 yılının Şubat ayı meclisi meclis toplantı salonunda Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlığında gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meclise katılmadı. Mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. AK Parti İzmit Meclisi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş da adaylık çalışmaları kapsamında mecliste yer almadı. Mecliste MHP Meclis Üyesi İlker Kazan meclise iki ayrı önerge sundu.

İzmit Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleşti, MHP’li Kazan personel alımı ve geri dönüşüm ihalesi için önerge verdi

GERİ DÖNÜŞÜM İHALESİNİ KİM ALMIŞTIR?

MHP Meclis Üyesi İlker Kazan’ın İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm ihalesi hakkında verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: “Belediyemizin geri dönüşüm ihalesi canlı yayınlanmış mıdır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine kaç firma katılmıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini hangi firma almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini alan firma tonunu kaç liradan almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılan firmalardan hangi belgeler istenmiştir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılıp evrakları eksik diye belirtilerek ihaleye alınmayan kaç firma vardır? Eksikleri nelerdir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini yaparken serbest piyasada tonu araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa tonu ne kadardır?”

İzmit Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleşti, MHP’li Kazan personel alımı ve geri dönüşüm ihalesi için önerge verdi

2023 VE 2024’TE KAÇ PERSONEL ALINMIŞTIR?

MHP Meclis Üyesi İlker Kazan’ın belediyede çalışan personeller hakkında verdiği soru önergesinde, “Belediyemize 2023 yılında ay ay kaç adet personel alınmıştır? Belediyemize 2024 yılı ilk ayında kaç personel alınmıştır? Alınan personeller hangi görev ve birimlere alınmıştır?” ifadelerine yer verdi.

İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, Kazan’a önergelere yazılı cevap vereceğini açıkladı.

İzmit Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleşti, MHP’li Kazan personel alımı ve geri dönüşüm ihalesi için önerge verdi

# İzmit, parti

06 Şub 2024 - 16:01 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Degişik - bu adamı degiştirin artık . sırf parası var diye oralarda duruyor. oturdugu semtte bile tanınmıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 19:12
04

Serkan - @Degişik 03 nolu yoruma cevabı: kozluk mahallesinde dededen babadan tanınan bir ailenin evladıdır,sen bilmiyorsan o senin hatan,benimde yıllarca karsı komsumdur,çokta temiz bir ailenin evladıdır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:12
02

041 - Bu belediyeler neden KPSS ile almıyor,o zaman bu insanlar boşunami okuyor

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 17:54
01

benden söylemesi - körfez belediyesine sorsanıza ne kadar muşlu gümüşhaneli almış

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 17:03
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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