ŞUBAT AYI MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ
İzmit Belediyesi 2024 yılının Şubat ayı meclisi meclis toplantı salonunda Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca başkanlığında gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meclise katılmadı. Mecliste 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. AK Parti İzmit Meclisi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş da adaylık çalışmaları kapsamında mecliste yer almadı. Mecliste MHP Meclis Üyesi İlker Kazan meclise iki ayrı önerge sundu.
GERİ DÖNÜŞÜM İHALESİNİ KİM ALMIŞTIR?
MHP Meclis Üyesi İlker Kazan’ın İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm ihalesi hakkında verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: “Belediyemizin geri dönüşüm ihalesi canlı yayınlanmış mıdır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine kaç firma katılmıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini hangi firma almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini alan firma tonunu kaç liradan almıştır? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılan firmalardan hangi belgeler istenmiştir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesine katılıp evrakları eksik diye belirtilerek ihaleye alınmayan kaç firma vardır? Eksikleri nelerdir? Belediyemizin geri dönüşüm ihalesini yaparken serbest piyasada tonu araştırılmış mıdır? Araştırıldıysa tonu ne kadardır?”
2023 VE 2024’TE KAÇ PERSONEL ALINMIŞTIR?
MHP Meclis Üyesi İlker Kazan’ın belediyede çalışan personeller hakkında verdiği soru önergesinde, “Belediyemize 2023 yılında ay ay kaç adet personel alınmıştır? Belediyemize 2024 yılı ilk ayında kaç personel alınmıştır? Alınan personeller hangi görev ve birimlere alınmıştır?” ifadelerine yer verdi.
İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, Kazan’a önergelere yazılı cevap vereceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Degişik - bu adamı degiştirin artık . sırf parası var diye oralarda duruyor. oturdugu semtte bile tanınmıyor.
Serkan - kozluk mahallesinde dededen babadan tanınan bir ailenin evladıdır,sen bilmiyorsan o senin hatan,benimde yıllarca karsı komsumdur,çokta temiz bir ailenin evladıdır.
041 - Bu belediyeler neden KPSS ile almıyor,o zaman bu insanlar boşunami okuyor
benden söylemesi - körfez belediyesine sorsanıza ne kadar muşlu gümüşhaneli almış
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.