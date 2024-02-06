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Protestoların ortasında kalmıştı, Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden ele alınacak

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, protestoların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden masaya yatırılacağını açıkladı.

Protestoların ortasında kalmıştı, Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden ele alınacak mask
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eylemlerin ardından Savaş'ın adaylığını yeniden görüşüleceğini söyledi. Günaydın; protestoların partiye değil Savaş'a yönelik olduğuna işaret ederek "Protestolardan ortaya çıkacak sonuçlar, CHP MYK'sında ve PM'sinde değerlendirilecektir" dedi.

"SİYASET PROTESTOYA SESSİZ KALAMAZ"

"Yurttaşın bu kadar kitlesel protestosu varsa, siyaset kurumu sessiz kalması düşünülemez" ifadesini kullanan Günaydın, şöyle devam etti:

- Ben Parti Meclisi üyesi değilim. PM 60 kişilik bir organdır. Bu hafta perşembe veya cuma günü bir toplantı olacak. Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka MYK'da, PM'de değerlendirilecektir.

- Teorik olarak tüm konulan adayların 17 Şubat'a kadar, YSK'ya listeler teslim edilene kadar onları koyan makamın o işleri geri alma ya da revize etme yetkisi vardır. Teorik olarak bunu söyleyelim.

- Deprem bölgesinde böyle bir protesto varsa 'Bu protesto provokasyon sonucudur' gibi laflar etmenin anlamı yok. Belki de vardır içlerinde ama orta yerde bir kitlesel işin olduğu ortadadır. Dolayısıyla bunu değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeden ne sonuç çıkar PM'nin iradesinin ortaya koyacağı şeydir. 

 

Kaynak: SÖZCÜ

# Büyükşehir, hafta, parti, deprem, Hatay

06 Şub 2024 - 16:05 Hatay- Türkiye --- Okunma

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