Tayfun Balıkçı esnafları ziyaret etti

Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, seçim çalışmaları kapsamında Tuğrul Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkçı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini not aldı. Tayfun Balıkçı sorunların çözümü için projelerini anlattı ve halkın da fikirlerini dinledi. Balıkçı, Körfez'in ekonomik potansiyelini daha iyi değerlendirmek için yeni iş fırsatları yaratmayı ve mevcut işletmelerin desteklenmesini önerdi. Ayrıca, turizm ve tarım gibi sektörlere de önem verilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.