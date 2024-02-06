İşçileri rehin almıştı, arkadaşından şok ifade: “Çok dini bütün birisi değildir”

Olay, 1 Şubat günü saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., akşam saat 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarılırken, İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Şüphelinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin E.Y, A.K. ve U.A. da gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, A.K. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İbrahim Y. ise tutuklandı.
"İSTEDİĞİMİ ALMADAN BIRAKMAM"
İbrahim Y.'nin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen U.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, eylemi gerçekleştirmeden önce vazgeçirmek için İbrahim Y.'yi aradığını ifade eden U.A., "Vazgeçmesi gerektiğini söyledim ancak beni dinlemedi. Kendisine 'Neden yapıyorsun?' dedim. 'İstediğimi almadan bırakmam' dedi. Ne istediğini söylemeden telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra vazgeçirmek için mesajlar attım. Açıkçası hiç aklıma gelmezdi. İbrahim çok dini bütün birisi değildir. Gazze konusunda bu kadar tepkili olduğunu bilmiyordum" dedi.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İkininbiri - Tepki için dindar olmasına gerek yok insan olması yeterli,bazı resimlerini yanlış yorumlamadıysak kendisi 1 mayıs eylemlerinde duvarlara yazı yazan bir şahıs.
Ufuk - İngilizler de dini butun ftansızlarda,adamlar Filistin mitingi yapıyor,ama onlar insan
Gökhan - Dini bütün biri olmasına gerek yok. CAHİL olması yeterli.
. - Dini bütün ne demek?
Vicdan sahibi mı?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.