İşçileri rehin almıştı, arkadaşından şok ifade: “Çok dini bütün birisi değildir”

Olay, 1 Şubat günü saat 14.40 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi'ndeki Procter&Gamble (P&G) isimli fabrikada meydana geldi. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren fabrikada işçiler, İbrahim Y. tarafından rehin alındı. Bunun üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis ve jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Y., akşam saat 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrıldığı sırada operasyon yapıldı. 7 rehine kurtarılırken, İbrahim Y. ise gözaltına alındı. Şüphelinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olaya ilişkin E.Y, A.K. ve U.A. da gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, A.K. ve U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İbrahim Y. ise tutuklandı.

"İSTEDİĞİMİ ALMADAN BIRAKMAM"

İbrahim Y.'nin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen U.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, eylemi gerçekleştirmeden önce vazgeçirmek için İbrahim Y.'yi aradığını ifade eden U.A., "Vazgeçmesi gerektiğini söyledim ancak beni dinlemedi. Kendisine 'Neden yapıyorsun?' dedim. 'İstediğimi almadan bırakmam' dedi. Ne istediğini söylemeden telefonu kapattı. Telefonu kapattıktan sonra vazgeçirmek için mesajlar attım. Açıkçası hiç aklıma gelmezdi. İbrahim çok dini bütün birisi değildir. Gazze konusunda bu kadar tepkili olduğunu bilmiyordum" dedi.

Kaynak: İHA