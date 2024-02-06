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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 17:01- Gündem G:

İzmit’teki sitede köpek sorunu devam ediyor, apartmanların içine kadar giriyorlar

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İzmit Çayırköy Mahallesi'nde bulunan Gölkent Sitesi’nde apartmanlara giren köpekler mahalle sakinlerini huzursuz ediyor.

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Gölkent Sitesi’nde yaşayan vatandaşlar daha önce sokak köpeklerinin çeteleştiğini ve sokakta yürüyemeyecek hale geldiklerini söylemişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise apartmanda bazı kişilerin köpekleri apartman girişinde beslemesi yüzünden köpeklerin kapı önlerinde beklediği, apartmanda yattıkları ve tuvaletlerini de apartmana yaptıkları iddia edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ

# yeni

06 Şub 2024 - 17:01 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(21)
21

Kandilli - Şu mübarek Miraç kandilinde peygamberimiz bile burakın sırtında göğe yükselmişken bu kadar mı insafsız vicdansız kör sağır oldunuz, yaradılanı sevin yaradandan ötürü ey kullar aklınızı başınıza alın yoksa çok geç olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:23
16

Son Pişman - Arkadaş bu nasıl sapkınlık, köpeği insana tercih edecek kadar kendini kaybetme hali.

Allah akıl izan vicdan versin, insandan başka özüne bu kadar yabancılaşan başka canlı yok.

Bunlara köpekperest diyorlar ya haklılar galiba

Yanıtla . 6Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 22:49
19

End - @Son Pişman 16 nolu yoruma cevabı: Bas git derdini yüce yaradana anlat canı rızkı veren Allah'a anlat deki bunları niye yarattın mahşerde sıkılıp utanma

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 23:51
15

41 - Sabahları işe gidemiyoruz kopek saldırısından dolayı belediye ilgilenmiyor anca secim zamanı hatırlanıyor golkent konutları

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 22:35
14

Ali - Ne çok biliyo o yorum yapan kişiler.. Bu sitede ben yaşıyorum köpekler artık herkese saldırmaya başladı çocukları ısırıyor. Bn vardiyalı çalışıyorum 4-12 vardiyasında evime giremiyorum. 20 tane köpek üstüme geliyor. Köpek olmasın demiyorum bu kadar çok köpek buraya fazlaa. Beslemek isteyen varsa adres belli burdan köpekleri alabilirler. Saygılarımla..

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 22:08
13

Çayırköy Gölkent - Çayırköy Gölkent Konut - Bölgemizde Site alaninda çok fazla köpek var olduğu gözlemlenmiştir. Site alanı akşam saatlerinde Köpeklerin beslenmesi için hemen hemen her gün et tavuk sucuk vs paylaşılmaktadır. Unutmayın ki sokak köpekleri beslendiği yerden ayrılmaz. Teşekkürler.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 21:52
12

Nurhan - Kime ne zararları var.Can bunlar can.Niye sürekli köpek düşmanlığı yapiyorsunuz. Şu insanlık ne kendini beğenmiş.Kendini her şeyin üstünde görüyor.Onlarinda yaşam hakkı var.Sikayet edeceğinize sevseniz okşasaniz besleseniz.O nasıl bir mutluluktur anlarsınız.Hayvan sevgisi insan ruhuna o kadar iyi gelen bir şey ki.Cocuklariniza korkmayı değil, sevmeyi yardım etmeyi öğretin.

Yanıtla . 6Beğen . 15Beğenme 06 Şubat 20:48
20

End - @Nurhan 12 nolu yoruma cevabı: Keşke akıl vereceğine biraz da sen yemeğini paylaşsan yarın mahşerde mahcup olmasan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 00:18
17

İzmitli - @Nurhan 12 nolu yoruma cevabı: Sen o hayvanı yaradandan daha iyi mi koruyup besleyeceksin çok üzülüyorsan evine al sokakta çocuklarımıza zarar veriyorlar

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 06 Şubat 23:10
11

Serdar - Bugün şehir hastanesinde gördüm yaklaşık 10 tane grup halinde dolaşıyorlar...

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 20:26
10

Hayvan Sever - Ne yapsın donsun mu hayvan. Bu ne zamandır vatan sorunu oldu. Maşallah güzel algı yapıyorsunuz. Mübarek gece de duam bu haberi yapan da yayınlayan da, bunlara çanak tutanlar da Allah'ın yarattığı o canların yaşadığı sefaletten beterini yaşasın. Ya rab,ya hak sen büyüksün.Amin.

Yanıtla . 10Beğen . 14Beğenme 06 Şubat 20:24
09

Deniz - Topladığınız o kadar paralarla kapıyı yaptırsanız köpek falan girmez içeri aylardır kapı bozuk

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 19:56
08

Şirintepeli Nasuhbey - Acımayın zehirleyin öldürün gitsin.kimse size bu kçpek terörünü yaşatamaz.

Yanıtla . 6Beğen . 10Beğenme 06 Şubat 19:41
22

Sessiz - @Şirintepeli Nasuhbey 08 nolu yoruma cevabı: Senin yemeğine insallah birileri zehir koyarda sesin yasamani elinden alir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:39
18

The End - @Şirintepeli Nasuhbey 08 nolu yoruma cevabı: Ne hakla öldürüyorsun Canı sen mi verdin rızkını sen mi veriyorsun kendinizi yüce yaratıcının yerine koymaya hemen hazırsınız şikayetiniz mi var Allah'a diyin ki niye yarattın ey yaradan yoksa sesinizi kesin mahşerde kendinizi yakmayın

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 23:50
07

hu - Bu işte belediyeler çok yetersiz kaldıysada -- dağları tepeleri vadileri yerleşim yeri yapan İNSAN kusursuzmu --Allah bu hayvanları neden yarattı..HİÇ SEVGİ-MERHAMET göstermiyorsunuz biraz yiyecek verseniz EN İYİ DOSTUNUZ OLUR -- yusuf.selcuk47 videolarını izle...Hu...

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 06 Şubat 19:31
05

The End - Vah vah ne yazık dünyada kendinden başkasına yaşama hakkı tanımayanlar hemen yorumlara koşmuşlar inşallah o köpeklerin yardımına muhtaç kalmazsınız sonra çarşıya heykelini falan dikiyorsunuz iki yüzlülük oluyor

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 06 Şubat 18:59
04

Gölkentli - E2 blokta evim var bunak bir teyze var defalarca uyarmama rağmen burayı köpek çifliğine çevirdi çöp dahi atamıyoruz konteynerin etrafı köpek barınaklarıyla dolu

İzmit belediyesini defalarca aradım kimse ilgilenmedi muhtara keza söyledik kimse ilgilenmiyor

Yanıtla . 5Beğen . 6Beğenme 06 Şubat 18:40
23

Sessiz - @Gölkentli 04 nolu yoruma cevabı: Bence sen bucaksın merhamet duygusu yoksun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 01:42
03

Ayşen Yaprak - Bizim buda aynen giriş kata oturan bey geceleri köpekleri besler doymayan binaya kadar takip ve bina önünde sabah kadar bekliyorlar bazende birbirile dalaşırlar 14 ada

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 06 Şubat 18:16
01

Vatandaş - Golkent bu şehrin üniversite hastanesinden sonraki en büyük köpek barınağı siye sakinleri şikayet için çok geç kalmadılarmı

Yanıtla . 8Beğen . 8Beğenme 06 Şubat 17:20
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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