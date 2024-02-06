İzmit’teki sitede köpek sorunu devam ediyor, apartmanların içine kadar giriyorlar

Gölkent Sitesi’nde yaşayan vatandaşlar daha önce sokak köpeklerinin çeteleştiğini ve sokakta yürüyemeyecek hale geldiklerini söylemişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise apartmanda bazı kişilerin köpekleri apartman girişinde beslemesi yüzünden köpeklerin kapı önlerinde beklediği, apartmanda yattıkları ve tuvaletlerini de apartmana yaptıkları iddia edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Kandilli - Şu mübarek Miraç kandilinde peygamberimiz bile burakın sırtında göğe yükselmişken bu kadar mı insafsız vicdansız kör sağır oldunuz, yaradılanı sevin yaradandan ötürü ey kullar aklınızı başınıza alın yoksa çok geç olur
Son Pişman - Arkadaş bu nasıl sapkınlık, köpeği insana tercih edecek kadar kendini kaybetme hali.
Allah akıl izan vicdan versin, insandan başka özüne bu kadar yabancılaşan başka canlı yok.
Bunlara köpekperest diyorlar ya haklılar galiba
End - Bas git derdini yüce yaradana anlat canı rızkı veren Allah'a anlat deki bunları niye yarattın mahşerde sıkılıp utanma
41 - Sabahları işe gidemiyoruz kopek saldırısından dolayı belediye ilgilenmiyor anca secim zamanı hatırlanıyor golkent konutları
Ali - Ne çok biliyo o yorum yapan kişiler.. Bu sitede ben yaşıyorum köpekler artık herkese saldırmaya başladı çocukları ısırıyor. Bn vardiyalı çalışıyorum 4-12 vardiyasında evime giremiyorum. 20 tane köpek üstüme geliyor. Köpek olmasın demiyorum bu kadar çok köpek buraya fazlaa. Beslemek isteyen varsa adres belli burdan köpekleri alabilirler. Saygılarımla..
Çayırköy Gölkent - Çayırköy Gölkent Konut - Bölgemizde Site alaninda çok fazla köpek var olduğu gözlemlenmiştir. Site alanı akşam saatlerinde Köpeklerin beslenmesi için hemen hemen her gün et tavuk sucuk vs paylaşılmaktadır. Unutmayın ki sokak köpekleri beslendiği yerden ayrılmaz. Teşekkürler.
Nurhan - Kime ne zararları var.Can bunlar can.Niye sürekli köpek düşmanlığı yapiyorsunuz. Şu insanlık ne kendini beğenmiş.Kendini her şeyin üstünde görüyor.Onlarinda yaşam hakkı var.Sikayet edeceğinize sevseniz okşasaniz besleseniz.O nasıl bir mutluluktur anlarsınız.Hayvan sevgisi insan ruhuna o kadar iyi gelen bir şey ki.Cocuklariniza korkmayı değil, sevmeyi yardım etmeyi öğretin.
End - Keşke akıl vereceğine biraz da sen yemeğini paylaşsan yarın mahşerde mahcup olmasan
İzmitli - Sen o hayvanı yaradandan daha iyi mi koruyup besleyeceksin çok üzülüyorsan evine al sokakta çocuklarımıza zarar veriyorlar
Serdar - Bugün şehir hastanesinde gördüm yaklaşık 10 tane grup halinde dolaşıyorlar...
Hayvan Sever - Ne yapsın donsun mu hayvan. Bu ne zamandır vatan sorunu oldu. Maşallah güzel algı yapıyorsunuz. Mübarek gece de duam bu haberi yapan da yayınlayan da, bunlara çanak tutanlar da Allah'ın yarattığı o canların yaşadığı sefaletten beterini yaşasın. Ya rab,ya hak sen büyüksün.Amin.
Deniz - Topladığınız o kadar paralarla kapıyı yaptırsanız köpek falan girmez içeri aylardır kapı bozuk
Şirintepeli Nasuhbey - Acımayın zehirleyin öldürün gitsin.kimse size bu kçpek terörünü yaşatamaz.
Sessiz - Senin yemeğine insallah birileri zehir koyarda sesin yasamani elinden alir
The End - Ne hakla öldürüyorsun Canı sen mi verdin rızkını sen mi veriyorsun kendinizi yüce yaratıcının yerine koymaya hemen hazırsınız şikayetiniz mi var Allah'a diyin ki niye yarattın ey yaradan yoksa sesinizi kesin mahşerde kendinizi yakmayın
hu - Bu işte belediyeler çok yetersiz kaldıysada -- dağları tepeleri vadileri yerleşim yeri yapan İNSAN kusursuzmu --Allah bu hayvanları neden yarattı..HİÇ SEVGİ-MERHAMET göstermiyorsunuz biraz yiyecek verseniz EN İYİ DOSTUNUZ OLUR -- yusuf.selcuk47 videolarını izle...Hu...
Qwert - İnsanları kısırlaştırın.
The End - Vah vah ne yazık dünyada kendinden başkasına yaşama hakkı tanımayanlar hemen yorumlara koşmuşlar inşallah o köpeklerin yardımına muhtaç kalmazsınız sonra çarşıya heykelini falan dikiyorsunuz iki yüzlülük oluyor
Gölkentli - E2 blokta evim var bunak bir teyze var defalarca uyarmama rağmen burayı köpek çifliğine çevirdi çöp dahi atamıyoruz konteynerin etrafı köpek barınaklarıyla dolu
İzmit belediyesini defalarca aradım kimse ilgilenmedi muhtara keza söyledik kimse ilgilenmiyor
Sessiz - Bence sen bucaksın merhamet duygusu yoksun
Ayşen Yaprak - Bizim buda aynen giriş kata oturan bey geceleri köpekleri besler doymayan binaya kadar takip ve bina önünde sabah kadar bekliyorlar bazende birbirile dalaşırlar 14 ada
Gerçek - Orası dağın başı normal bence
Vatandaş - Golkent bu şehrin üniversite hastanesinden sonraki en büyük köpek barınağı siye sakinleri şikayet için çok geç kalmadılarmı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.