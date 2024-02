İzmit’teki sitede köpek sorunu devam ediyor, apartmanların içine kadar giriyorlar

Çayırköy Gölkent - Çayırköy Gölkent Konut - Bölgemizde Site alaninda çok fazla köpek var olduğu gözlemlenmiştir. Site alanı akşam saatlerinde Köpeklerin beslenmesi için hemen hemen her gün et tavuk sucuk vs paylaşılmaktadır. Unutmayın ki sokak köpekleri beslendiği yerden ayrılmaz. Teşekkürler.