İzmit’teki sitede köpek sorunu devam ediyor, apartmanların içine kadar giriyorlar

Nurhan - Kime ne zararları var.Can bunlar can.Niye sürekli köpek düşmanlığı yapiyorsunuz. Şu insanlık ne kendini beğenmiş.Kendini her şeyin üstünde görüyor.Onlarinda yaşam hakkı var.Sikayet edeceğinize sevseniz okşasaniz besleseniz.O nasıl bir mutluluktur anlarsınız.Hayvan sevgisi insan ruhuna o kadar iyi gelen bir şey ki.Cocuklariniza korkmayı değil, sevmeyi yardım etmeyi öğretin.