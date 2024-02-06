Çağlayan'daki saldırıda hayatını kaybeden kadının fotoğrafına ulaşıldı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.
DİLFIRAZ KARATAŞ'IN FOTOĞRAFINA ULAŞILDI
Öte yandan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı. Acı haberi alınca hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Kadının cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.