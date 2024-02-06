Adliyedeki saldırıda öldürülen teröristin kardeşleri gözaltına alındı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısında bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, çıtan çatışmada DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3’ü polis memuru 5 kişi yaralanırken, 1 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.
ÖLEN TERÖRİSTİN KIZ KARDEŞİNİN DURUŞMASINA GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç’un ablası Necmiye Birkoç’un (31), İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırının duruşmadan yaklaşık yarım saat kadar önce gerçekleştiği, duruşma görüldüğü sırada tutuklu sanık Necmiye Birkoç’un duruşma salonunda hazır bulunduğu, aralarında diğer bir kız kardeşlerinin de olduğu birkaç kişinin ise izleyici olarak duruşmaya katıldığı öğrenildi.
2 KIZ KARDEŞİN İFADELERİ ALINACAK
Saldırıdan yaklaşık yarım saat kadar sonra görülen duruşmaya izleyici olarak katılan kız kardeş ile davada tutuklu olarak bulunan Necmiye Birkoç, birkaç izleyici ile birlikte polis ekipleri tarafından duruşma sırasında ifadelerinin alınması için gözaltına alındı. Duruşmanın ise 2 Nisan tarihine ertelendiği öğrenildi. Sanık Necmiye Birkoç’un ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ suçlarından yargılandığı da öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.