Bulut’tan ilk 100’e giren üç Kocaeli firmasına kutlama

DESTEKLEMEYE DEVAM
Türkiye 100’e giren Kocaelili firmaları tebrik eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, KOTO olarak büyüme yolculuğundaki tüm işletmeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Bulut, şunları söyledi:
“- OLMETSAN Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yüzde 451 büyüme oranı, ROBO Otomasyon Mühendislik Elektrik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 355 büyüme oranı, IHI Dalgakıran Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yüzde 264 büyüme oranı ile Türkiye 100 listesi’ne girerek ilimizin gururu olmuştur. Bu sayının artmasını arzu ediyor, KOTO olarak bu noktada firmalarımıza gereken tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Hepsini yürekten kutluyorum” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.